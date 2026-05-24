Cu un buchet de flori în mână, a intrat fără grabă în hol și și-a îmbrățișat fosta profesoară, Vera Gurevici, care l-a sărutat pe ambii obraji.

Apoi, Putin a ajutat-o să urce în mașină și a dus-o la cină la Kremlin.

Momentul a venit la doar o zi după ce mai multe publicații occidentale, citând un raport al serviciilor europene de informații, susțineau că Putin și-ar fi petrecut săptămâni întregi ascuns într-un buncăr subteran, de teama unui atentat sau chiar a unei lovituri de stat, scrie The Guardian.

Întâlnirea televizată a fost atent construită pentru a transmite o imagine complet diferită a liderului rus – una pe care acesta a perfecționat-o în cei 25 de ani la putere: președintele accesibil și încrezător, omul apropiat de oameni, care își vizitează relaxat un fost profesor.

Însă, deși temerile privind o lovitură de stat iminentă sunt considerate exagerate, există puține îndoieli că Putin traversează una dintre cele mai dificile perioade ale conducerii sale.

Interviuri cu persoane din cercul apropiat al liderului rus, surse din mediul de afaceri și oficiali occidentali din serviciile de informații descriu un lider tot mai izolat, înconjurat de o elită care devine din ce în ce mai dezamăgită atât de evoluția războiului din Ucraina, cât și de încetinirea economiei interne.

„Cu siguranță a existat o schimbare de stare în rândul elitelor în acest an... există o dezamăgire profundă față de Putin”, a declarat un influent om de afaceri rus.

Acesta a adăugat că există „un sentiment tot mai puternic că se apropie o formă de catastrofă”.

„Nimeni nu crede că totul se va prăbuși mâine. Dar există o conștientizare tot mai mare că se iau decizii lipsite de sens și autodistructive. Oameni care înainte îl apărau pe Putin nu o mai fac. Orice perspectivă asupra viitorului a dispărut”, a spus sursa.

Popularitatea lui Putin începe să scadă, economia este supusă unei presiuni tot mai mari, iar chiar și bloggeri apropiați Kremlinului, care evitau criticile la adresa președintelui, au început să își exprime nemulțumirea.

În ciuda acestor probleme interne, poziția lui Putin privind războiul din Ucraina nu s-a schimbat. Potrivit mai multor persoane familiarizate cu gândirea sa, precum și unor oficiali europeni și ucraineni din domeniul informațiilor, liderul rus rămâne hotărât să continue ofensiva.

Putin le-ar fi transmis apropiaților săi că este convins că Rusia poate ocupa întreaga regiune Donbas până la sfârșitul anului.

„Putin este obsedat de Donbas și nu se va opri înainte de a-l controla”, a declarat una dintre surse.

După parada de Ziua Victoriei din 9 mai – organizată într-o formă redusă din cauza temerilor privind atacuri cu drone ucrainene – Putin a surprins prin afirmația că războiul „se apropie de final”.

Declarația a atras atenția, însă persoane apropiate de liderul rus avertizează că aceasta nu trebuie interpretată drept un semn al disponibilității pentru compromis, ci mai degrabă ca o dovadă că Putin crede că un progres militar important este aproape.

Un oficial ucrainean din serviciile de informații a declarat că generalii ruși l-au convins pe Putin că Donbasul va fi cucerit până la finalul anului.

„În lanțul de comandă circulă rapoarte fabricate care susțin că victoria este iminentă”, a spus oficialul.

Totuși, această încredere nu este reflectată de situația de pe câmpul de luptă. Analiștii militari susțin că, în ritmul actual al avansului, Rusia ar putea avea nevoie de ani pentru a ocupa complet Donbasul.

Rămâne neclar în ce măsură armata și serviciile de securitate ruse îi prezintă lui Putin o imagine prea optimistă.

„Chiar dacă mulți din jurul lui înțeleg realitatea situației, încă nu știm ce înțelege Putin însuși. Aceasta este partea cea mai dificilă”, a declarat un înalt oficial european din serviciile de informații.