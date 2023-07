Europa se coace la temperaturi copleșitoare. „Cleon” face ravagii în Italia și Grecia, unde sunt așteptate și 48 de grade

Autoritățile elene au decis să oprească accesul pe Acropole, vineri, în miezul zilei, când termometrele au arătat 41 de grade, iar măsura va fi aplicată, probabil, și sâmbătă.

Și sudul Italiei se pregătește pentru temperaturi greu de suportat. Mercurul din termometre ar putea trece zilele acestea de 48,8 grade, o valoare record înregistrată în urmă cu doi ani în Sicilia.

Protejați de umbrele și pălării, turiștii s-au așezat la cozi imense pentru o vizită la Acropole. Nu i-au descurajat avertismentele autorităților sau faptul că, în miezul zilei, termometrele au arătat 41 de grade Celsius. Sus, pe Acropole, soarele a fost necruțător, iar un bărbat s-a prăbușit, doborât de arșiță. Cu toate acestea, vizitatorii au fost nemulțumiți de hotărârea de ultim moment a autorităților de a opri accesul între orele 12 și 17.

Turist: „Sunt dezamăgit, fiindcă nu am apucat să vizitez (Acropolele). Sunt pasionat de istorie, am citit multe cărți despre asta și nu am putut să intru”.

Turist: „E înăbușitor, dar am venit pregătiți. Avem apă, avem evantaie”.

Angajații Crucii Roșii au împărțit sticle cu apă și le-au acordat primul ajutor mai multor turiști, care s-au simțit rău din cauza caniculei.

Valul de căldură, botezat de greci Cleon după un general atenian din războiul peloponesiac, va aduce temperaturi de 44 de grade în unele părți ale Greciei. Autoritățile se tem că vor izbucni incendii de vegetație, așa că au interzis accesul oamenilor în rezervațiile naturale și în pădurile din zone de risc.

Și sârbii caută răcoarea la temperaturi de 40 de grade în timpul zilei. Autoritățile au emis alerte de căldură extremă și i-au îndemnat pe oameni să rămână în case între orele 11 și 17. În orașe, nopțile au devenit tropicale, cu minime de peste 20 de grade.

Cehii au parte și ei de zile de foc. Jumătate din țară este sub avertisment de caniculă. Maximele au atins 38 de grade, poate mai puțin că în alte țări, dar suficient de mult cât să doboare recorduri. Cehii nu-și aduc aminte când a mai fost atât de cald în iulie.

Localnic: „Am ieșit la cumpărături ca să ne răcorim în interior”.Sunt enervat. Căldura e groaznică”.

În Turcia, arșița a provocat deja incendii de vegetație. În provincia sud-vestică Mugla, un sat întreg a fost evacuat de autorități, de teamă că flăcările vor ajunge în zonele locuite. Pompierii turci se luptă cu focul de câteva zile. Cu ajutorul elicopterelor și avioanelor au reușit să țină situația sub control, dar există temeri că, pe măsură ce temperaturile cresc, vălvătaia va deveni de neoprit.

Iar Europa nu este singura care se „topește” sub soarele puternic.

Zone din Vestul Statelor Unite, unde trăiesc 90 de milioane de oameni, sunt vizate în acest weekend de alerte de vreme extremă. În cel mai fierbinte loc de pe planetă, Valea Morții din California, termometrele ar purea arăta, în zilele următoare, 54,4 grade celsius.

