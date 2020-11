Eroii de la Viena. Doi luptătorii MMA turci au salvat din calea gloanțelor un polițist rănit și o bătrână

Doi luptători MMA au devenit eroi în atacurile de la Viena, de luni seară. Cei doi prieteni turci au ajutat un polițist rănit și o bătrână să iasă din raza puștii atacatorului, iar în acest timp, unul din sportivi a fost rănit la picior.

Recep Tayyip Gultekin și Mikail Ozer, doi prieteni de origine turcă, practicanți de arte marțiale, nu au fugit din calea pericolului, ci au intervenit chiar în mijlocul împușcăturilor din fața localurilor unde teroristul a deschis focul asupra persoanelor aflate în zonă, relatează cotidianul Daily Star.

Teroristul Kujtim Fejzulai, în vârstă de 20 de ani, a ucis patru persoane și a rănit alte 17 în atacul de luni seară, la mai puțin de un an după ce fusese eliberat condiționat din închisoare, unde ispășise o pedeapsă legată de terorism.

Recep Tayyip Gultekin a povestit marți cum a scos din zona atacului o femeie în vârstă, înainte de a fi împușcat în picior de către pistolar. El și Mikail Ozer au transportat și un polițist rănit, aproape 200 de metri până la o ambulanță.

„Când m-am întors, teroristul m-a văzut, în timp ce trăgea, și ne-am privit în ochi. N-am avut niciun pic de teamă sau îndoială. Din reflex, m-am rostogolit pe pământ și am fugit, alergând în zig-zag, apoi am fugit la etaj, m-am dus la secția de poliție și am povestit ce s-a întâmplat.

Nu am vrut să merg la spital pentru că rana de la picior nu era așa de gravă. Nu am vrut să fiu o povară pentru că am crezut că vor exista mulți răniți” a declarat Recep.

Cancelarul Austriei a condamnat „oribilul atac terorist”, în timp ce oficialii au ordonat locuitorilor să rămână în interior.

Înarmat cu o pușcă automată, un pistol și o machetă, teroristul a fost „neutralizat” la ora locală 8.09, luni seara, după ce a provocat masacrul de pe stradă. Purta o vestă de explozibil, care ulterior s-a dovedit a fi falsă.

Doi bărbați și două femei au fost uciși în atac, ar anchetatorii nu sunt siguri la acest moment dacă a mai existat sau nu un alt terorist.