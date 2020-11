Schimb de focuri în centrul orașului Viena: unul dintre atacatori a murit, iar un altul e căutat de poliție

UPDATE: Un polițist a fost rănit grav în urma incidentului din Viena, a anunțat agenția de presă APA, care citează pe ministrul austriac de Interne, scrie news.sky.com.

Potrivit sursei citate, tot ministrul de Interne a precizat că unul dintre atacatori a murit, iar un altul este căutat de forțe ale poliției.

UPDATE: Noi imagini cu momentul intervenției forțelor de ordine au apărut pe Twitter.

Scenes from the shooting in Vienna. pic.twitter.com/VJiy7pRIOw

Kronen Zeitung vorbește despre un atac terorist în zona Schwedenplatz, susținând că unul dintre atacatori s-ar fi detonat.

Sursa citată menționează că alți atacatori ar fi reușit să fugă și că există informații privind existența mai multor persoane decedate.

Poliția a cerut populației să evite zona.

“Au fost trase focuri de armă în centrul oraşului – sunt persoane rănite – staţi departe de locurile publice şi de transportul public”, a anunţat poliţia pe Twitter.

Ministerul de Interne a anunțat că, aparent, cel puțin unul dintre atacatori a fost arestat.

Printre victime s-ar afla un polițist, care a fost rănit.

Imagini apărute în mediul online arată persoane care fug pentru a se adăposti.

Vienna Attack:

- Multiple injured after shooting in Vienna

-Police urge people to avoid public places

-Conflicting reports on whether synagogue was targeted

- Major police operation underway

-Attacker may have detonated a suicide belt (via Kronen Zeitung) https://t.co/khQ4rnUFVd