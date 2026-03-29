La mai bine de un an distanță, realitatea este însă departe de această promisiune.

Accidentul mortal din această săptămână, din New York, precum și cozile uriașe de la controalele de securitate din aeroporturi sunt doar cele mai recente exemple dintr-o serie de probleme care afectează aviația. Printre acestea se numără și riscurile de coliziuni în aer sau defecțiunile tehnice, care scot la iveală un sistem aflat sub presiune de ani de zile.

Chiar și anchetatorii de la National Transportation Safety Board, care se deplasau către aeroportul LaGuardia pentru a investiga accidentul, au fost afectați de haos: un specialist a rămas blocat ore întregi la coadă la controlul Transportation Security Administration din Houston, a declarat șefa NTSB, Jennifer Homendy.

Privind în ansamblu, nimic din situația actuală nu sugerează că a început vreo „epocă de aur”.

„Dacă ești în Houston și stai la o coadă de patru ore, nu pare deloc ‘auriu’ momentul”, a spus un oficial din industrie, sub protecția anonimatului.

Erik Hansen, vicepreședinte senior pentru relații guvernamentale la U.S. Travel Association, a declarat că blocajele administrative afectează toți pasagerii: „Ceea ce văd este haos și un sistem care nu funcționează.”

„Sună toate alarmele”, a spus Hansen. „Vom intra în faza de limitare a pagubelor înainte să putem reveni la îmbunătățirea sistemului.”

Dificultăți majore în revenirea la normal

Controlorii de trafic aerian sunt în continuare insuficienți, iar cei activi sunt suprasolicitați. Săptămâna trecută, două aeronave — una comercială și una cargo — au evitat la limită o coliziune pe aeroportul Newark.

Acest incident a avut loc la doar câteva zile înainte ca doi piloți să moară într-un accident fatal produs la LaGuardia, unde un avion de pasageri a intrat în coliziune cu un camion de pompieri.

În alte incidente din această lună, defecțiuni tehnice la Newark și la un centru regional de control pentru aeroporturile din Washington au dus la evacuări ale turnurilor de control și la blocaje de ore întregi la sol.

Șefa interimară a TSA, Ha Nguyen McNeill, a recunoscut situația dificilă, în contextul unei blocări parțiale a guvernului care durează de aproape șase săptămâni.

„Aștept să revenim la normal pentru a putea realiza viziunea președintelui Trump”, a declarat aceasta.

Administrația Trump a anunțat că angajații TSA care au lucrat fără salariu ar urma să își primească plățile, în timp ce Congresul continuă disputele privind finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă.

Politică, promisiuni și realitate

Secretarul pentru Transporturi, Sean Duffy, a susținut retorica președintelui, cerând pasagerilor să aibă o ținută „respectuoasă” și să adopte un comportament mai disciplinat în aeroporturi și în avion.

În același timp, administrația a lansat un plan amplu de modernizare a sistemului de control al traficului aerian, cu un buget inițial de 12,5 miliarde de dolari, dar proiectul este încă în fază incipientă.

Duffy a afirmat că aceste măsuri sunt esențiale pentru reducerea întârzierilor și pregătirea sistemului pentru creșterea traficului aerian.

Dispute politice și responsabilitate împărțită

În Congres, democrații și republicanii își pasează responsabilitatea pentru criza din sistem.

Senatoarea Tammy Duckworth a acuzat republicanii că au blocat soluțiile propuse pentru reluarea activității TSA, avertizând că mulți americani ar putea renunța la călătorii.

De cealaltă parte, senatorul Ted Cruz a acuzat democrații că provoacă haos prin blocaje politice, iar senatorul Eric Schmitt a susținut că aceștia pun alte priorități înaintea intereselor cetățenilor americani.

În ciuda acestor dispute, Erik Hansen a subliniat că problema este una bipartizană. Blocajele guvernamentale repetate au costat industria miliarde de dolari.

„Nu pot spune că cineva are un istoric perfect, dar multe dintre probleme își au originea în Congres”, a concluzionat acesta.