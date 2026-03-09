Emisarul prezidențial rus Kirill Dmitriev a declarat că țările europene vor implora Rusia să le vândă combustibil și îngrășăminte, scrie agenția maghiară Hirado, care citează EurAsia Daily.

Reprezentantul lui Vladimir Putin a postat pe rețeaua X o animație cu personaje din desenul animat Gru (Despicable Me), despre care a scris că o înfățișează pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe șefa diplomației externe, Kaja Kallas, și pe „un birocrat UE rusofob tipic” care imploră petrol, gaze și îngrășăminte rusești.

”O nouă eră se deschide — o eră a colapsului energetic complet și a falimentului Europei, care va apărea din cauza deciziilor Ursulei, Kajei (Kallas) și ale altor idioți rusofobi. Renunțând la energia rusească, UE și-a făcut atât de mult rău încât nu își mai poate reveni”, a declarat Kirill Dmitriev, potrivit agenției maghiare.

Oficiosul Guvernului Viktor Orban apreciază că ”declarațiile trimisului prezidențial rus primesc o pondere deosebită din cauza recentei combinații dintre politica de sancțiuni defectuoasă a Bruxelles-ului și efectele războiului din Iran asupra comerțului mondial”.

Rusia ar putea întrerupe exporturile de gaze către UE de pe 25 martie, cu excepția Ungariei și Slovaciei

În urma atacurilor aeriene coordonate dintre SUA și Israel, regimul iranian a închis Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a dus la o creștere bruscă a prețurilor petrolului și gazelor. O parte semnificativă a tranzitului internațional de hidrocarburi trece în mod normal prin Ormuz, iar experții nu exclud prețuri ale petrolului de 150 de dolari pe baril, arată Hirado.

Agenția de presă a televiziunii publice maghiare avertizează că ”acest lucru a fost întărit de anunțul lui Vladimir Putin că Rusia nu va aștepta data țintă din 2027 pentru interzicerea importului de vectori energetici” în Uniunea Europeană. În schimb, Rusia s-ar putea retrage de pe piața energetică europeană, începând cu 25 martie 2026. Excepția vor face Ungaria și Slovacia, cărora Moscova va continua să le livreze petrol și gaze, spune agenția maghiară.

Structura de presă a Guvernului Viktor Orban exultă și apreciază că, prin această mișcare, ”Putin poate practic să întoarcă politica de sancțiuni defectuoasă a UE împotriva sa și să ofere Ungariei și Bratislavei atuuri importante pentru a reduce presiunea asupra politicienilor de la Bruxelles”.