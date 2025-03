Elon Musk amenință cu oprirea Starlink în Ucraina pentru a forța un acord de pace. „Este coloana vertebrală a armatei”

El a sugerat că ar putea face un asemenea pas pentru a determina Kievul să accepte un acord de pace, aşa cum vrea Donald Trump.

Polonia i-a răspuns miliardarului prin vocea ministrului său de externe, Radoslaw Sikorski, care i-a transmis lui Musk că va căuta alţi furnizori dacă SpaceX se dovedeşte a nu mai fi o companie serioasă.

„L-am provocat literalmente pe Putin la o luptă fizică unu la unu deasupra Ucrainei, iar sistemul meu Starlink este coloana vertebrală a armatei ucrainene. Întreaga lor linie de front s-ar prăbuşi, dacă l-aş opri”, a scris pe X Elon Musk făcând referire la o provocare pe care i-a adresat-o lui Putin la începutul războiului din Ucraina.

I literally challenged Putin to one on one physical combat over Ukraine and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off.

What I am sickened by is years of slaughter in a stalemate that Ukraine will…