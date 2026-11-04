Elbridge Colby s-a întâlnit cu președintele și ministrul Apărării. Deocamdată, din informațiile apărute în presa internațională, decizia privind prezența americană în România se va lua în această iarnă. România încearcă să ofere Pentagonului facilități, după modelul polonez. Țara noastră ar putea plăti combustibilul utilizat de avioanele și mașinile de luptă americane.

Președintele Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe Elbridge Colby, subsecretarul Apărării Statelor Unite. Cei doi oficiali au discutat mai ales despre prezența trupelor americane în România, în condițiile în care oficialul american coordonează revizuirea desfășurării militarilor americani în Europa. În preambulul vizitei de la Cotroceni, Colby a discutat cu ministrul Apărării, Radu Oprea.

România cere partenerilor americani menținerea efectivului actual de trupe din țara noastră, ba chiar tatonează o suplimentare a acestora. Asta în condițiile în care, pe 6 noiembrie, Elbridge Colby trebuie să-i prezinte șefului Pentagonului, Pete Hegseth, un raport cu cel puțin patru opțiuni privind desfășurarea trupelor, pentru ca decizia finală să fie luată în decembrie.

Pentagonul ia în considerare retragerea a aproximativ 25.000 de soldați americani din Europa, iar unul dintre scenarii merge chiar la o reducere de până la 40.000. Ar putea fi retrase și aeronave, nave și alte echipamente militare.

Pentru a nu fi pe lista țărilor din care se retrag militari americani, România face o ofertă Statelor Unite. Autoritățile ar fi pregătite să suporte din bugetul statului costurile pentru o prezență care să confere descurajarea necesară în contextul atacurilor Federației Ruse în Marea Neagră. Și, pe modelul polonez, țara noastră este dispusă să asigure și cheltuieli suplimentare, cum ar fi cele cu combustibilul, dar și investiții accelerate la Baza Mihail Kogălniceanu, dacă partea americană o va cere.

Polonia a ridicat ștacheta. Ministrul adjunct al Apărării a declarat că țara sa oferă Statelor Unite 15.000 de dolari pe an pentru fiecare militar care ar urma să fie staționat la o bază permanentă pe teritoriul polonez.

Până la noi mișcări de trupe americane, în România rămân aproximativ 1.400 de militari cantonați la Bazele Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii.