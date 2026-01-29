Bulgaria ar urma să aibă cele mai puternice două funcții în stat ocupate de femei, dup ce noua președintă Iliana Yotova, ar urma să o desemneze pentru funcția interimară de prim-ministru pe Maria Filipova (foto), adjuncta Ombudsmanului Bulgariei.

Potrivit Novinite, Ombudsmanul Bulgariei a refuzat nominalizarea pentru postul de premier interimar. În schimb, adjuncta Ombudsmanului, Maria Filipova, a declarat că este pregătită să preia funcția de prim-ministru interimar, iar asta a devenit clar în urma consultărilor cu președinta Iliana Yotova, arată sursa citată.

Maria Filipova a sosit joi la instituția prezidențială pentru o întâlnire cu președinta Iliana Yotova, ca parte a consultărilor în curs de desfășurare pentru selectarea unui prim-ministru interimar.

Președinta Bulgariei va anunța premierul interimar al țării

Filipova este inclusă în așa-numita „Lista Camerei” - lista înalților funcționari desemnați de Constituție drept candidați eligibili pentru funcția de prim-ministru interimar.

Întâlnirea a avut loc în a treia zi de consultări, lansate după repetate eșecuri în formarea unui guvern regulat. Până în prezent, majoritatea funcționarilor invitați la discuții au refuzat să își asume responsabilitatea de a forma un cabinet interimar.

În această etapă, singurul funcționar care a fost de acord să accepte rolul este viceguvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Andrey Gyurov.

Se așteaptă ca președinta Yotova să continue consultările în zilele următoare cu alți funcționari eligibili, inclusiv președintele și vicepreședinții Oficiului Național de Audit.

