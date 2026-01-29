Anunțul a fost făcut joi de europarlamentarul PNL Virgil Popescu.

Fondurile fac parte dintr-un pachet de aproape 650 de milioane de euro, acordat sub formă de granturi pentru 14 proiecte transfrontaliere de infrastructură energetică la nivel european.

Potrivit lui Virgil Popescu, proiectul CARMEN, în valoare de aproximativ 104 milioane de euro, vizează modernizarea şi digitalizarea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice, pentru creşterea eficienţei şi integrarea în siguranţă a energiei din surse regenerabile.

Reţelele inteligente vor contribui, de asemenea, la creşterea interconectivităţii energetice în regiunea Europei de Sud-Est, a mai precizat europarlamentarul.

