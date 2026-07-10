Măsura vine în urma unei hotărâri a unui tribunal belgian într-un proces intentat de producătorul american de medicamente Pfizer împotriva Poloniei privind plata vaccinurilor împotriva COVID-19, relatează Reuters, citat de News.ro.

Agenţia Poloneză pentru Servicii de Navigaţie Aeriană (PANSA) a anunţat vineri că a fost informată de Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene (Eurocontrol), cu sediul la Bruxelles, că sumele care i se cuveneau din taxele plătite de companiile aeriene au fost puse sub sechestru în legătură cu hotărârea din aprilie.

PANSA a declarat că pregăteşte o contestaţie oficială, întrucât cazul nu are legătură cu activitatea sa, dar ia măsuri pentru a-şi asigura resursele financiare necesare desfăşurării neîntrerupte a operaţiunilor.

Instanţa a dispus ca Polonia şi România să preia vaccinuri împotriva COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro, produse de Pfizer şi BioNTech, inclusiv 1,3 miliarde de euro numai pentru Polonia, în temeiul contractelor semnate în timpul pandemiei.

În aprilie 2022, Varşovia a refuzat să respecte contractul, invocând încetinirea pandemiei, războiul din Ucraina şi un posibil abuz de poziţie dominantă din partea companiei Pfizer.

"Primirea unui titlu executoriu din partea Eurocontrol înseamnă că organizaţia este obligată să reţină toate fondurile provenite din taxele de survol destinate PANSA - atât cele colectate în prezent, cât şi plăţile viitoare - până când cererea Pfizer va fi satisfăcută sau cazul va fi soluţionat în alt mod", a arătat PANSA într-un comunicat.

Sechestru pe conturile ROMATSA în urma litigiului cu Pfizer

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian, ROMATSA, a confirmat săptămâna trecută că Eurocontrol a dispus un sechestru asigurător asupra contului său, vizând suma de 3,4 miliarde de lei (743 de milioane de dolari) şi costuri de recuperare de 18,5 milioane de euro.

Guvernul a declarat că ROMATSA va contesta măsura în Belgia şi că sechestrul nu va întrerupe operaţiunile sale, menţionează Reuters.

Eurocontrol nu a făcut niciun comentariu.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk, care dă vina pe guvernul anterior pentru această situaţie, a declarat într-o conferinţă de presă că guvernul nu va lăsa PANSA fără ajutor, dar că situaţia generală este "destul de urâtă".

"Lupta noastră juridică este în curs, dar ameninţarea este evidentă", a spus el.

Ministerul Justiţiei din Belgia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă prin e-mail de Reuters.

Pfizer a declarat într-un e-mail că "hotărârea instanţei belgiene reflectă importanţa obligaţiilor contractuale care au stat la baza unui răspuns european de succes la pandemie", iar compania ia măsurile legale adecvate pentru punerea în aplicare a hotărârii.