Pentru a obține rezidența fiscală în Emiratele Arabe Unite, străinii trebuie să locuiască în țară cel puțin 183 de zile pe an.

În plus, Emiratele Arabe Unite au un criteriu de „centru al intereselor vitale”, care permite obținerea rezidenței fiscale dacă reședința principală și „centrul intereselor financiare și personale” ale persoanei se află în țară.

Potrivit a doi avocați familiarizați cu poziția Autorității Fiscale Federale din Emiratele Arabe Unite, înalții oficiali sunt reticenți în a introduce scutiri generale, dar au precizat că cererile de rezidență fiscală vor fi analizate individual, odată ce războiul din regiune se va termina.

Prin urmare, Emiratele Arabe Unite doresc să încurajeze întoarcerea celor care au plecat din cauza războiului din Iran.

Potrivit Elsei Littlewood, partener fiscal la BDO, o firmă care oferă consultanță clienților bogați, acest lucru s-a produs datorită faptului că Dubaiul „și-a pierdut deja parțial avantajul cheie - sentimentul de securitate”.

„Păstrarea acestor expatriați este crucială pentru economia și imaginea sa”, a spus ea.

Rezidența în Emiratele Arabe Unite oferă un regim fiscal favorabil, cu o cotă zero de impozit pe venit - nu se percepe niciun impozit pe venitul personal, inclusiv salarii, dividende și investiții.

În plus, rezidența fiscală în Emiratele Arabe Unite simplifică tranzacțiile internaționale, în special pentru rușii aflați sub sancțiuni.