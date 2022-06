Două persoane au murit după ce o mașină a căzut de la etajul trei al sediului unui constructor autor din Shanghai VIDEO

Comunicatul iniţial al companiei, care susţinea că accidentul ”nu are legătură cu vehiculul în cauză”, a stârnit reacţii furioase din partea publicului, relatează BBC, potrivit News.

Un membru al personalului şi un angajar al unei companii partenere au murit în accident.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ