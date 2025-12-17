Două eleve au dispărut de la școală și au apărut în fața casei unui localnic a doua zi. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat

Două fete de 13 ani, date dispărute, au fost găsite în siguranță după ce au apărut la casa unui străin în Colorado, după ce dispăruseră de la un meci de baschet de la școală, au anunțat autoritățile.

Cele două fete, identificate ca Eva și Neilliy, au fost văzute ultima dată la Școala Elbert luni, au precizat polițiștii, relatează Yahoo News.

Cele două fete, care frecventează The Colorado Springs School, vizitau școala pentru un meci de baschet în acel moment.

„Vă informăm despre o situație serioasă care a avut loc aseară în timpul meciului nostru de baschet pentru gimnaziu în deplasare la Elbert”, au spus reprezentanții campusului.

„Două dintre elevele noastre au părăsit campusul Elbert înainte de începerea meciului, iar locația lor era necunoscută la acel moment.”

La momentul dispariției, Eva și Neilliy purtau haine de baschet și aveau rucsacuri, au declarat autoritățile.

Poliția a adăugat că s-a desfășurat o căutare care a implicat drone, câini, ATV-uri și mai mulți agenți într-un perimetru de opt kilometri în jurul școlii, iar aceasta a fost ulterior oprită pe parcursul nopții, a raportat postul KCNC, afiliat CBS.

Într-un final, cele două fete au fost localizate.

„Sunt în siguranță, le este frig și mănâncă micul dejun”, a spus un ofițer.

Eva și Neilliy au fost evaluate medical și urmau să fie duse la familiile lor, a adăugat el.

Ofițerul a mai menționat că adolescentele au ajuns la casa unui străin aflat la aproximativ 11-13 km de locul de unde dispăruseră, marți dimineață. Bărbatul le-a hrănit, le-a ținut calde și a sunat la poliție.

Mai mult, fetele nu aveau telefoanele mobile la momentul dispariției. Rămâne neclar de ce au dispărut.

„Acum sunt sănătoase”, a spus ofițerul.

„Cred că trebuie să fim recunoscători că au fost găsite și că sunt în siguranță.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













