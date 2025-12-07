Două fete de 15 ani au plecat dintr-un centru de plasament din judeţul Constanța. Sunt căutate de polițiști

Stiri actuale
07-12-2025 | 20:28
fete disparute constanta

Două fete de 15 ani au fost date dispărute, duminică, după ce au plecat dintr-un centru de plasament din judeţul Constanţa.

 

autor
Lorena Mihăilă

„La data de 7 decembrie a.c., în jurul orei 16.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa–Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la plecarea voluntară a minorelor STOICA MIRELA şi MURGU GABRIELA IULIANA, ambele de 15 ani. La data de 6 decembrie a.c., în jurul orei 20.30, acestea au plecat în mod voluntar dintr-un centru de plasament fără a reveni până în prezent”, a anunţat, duminică seară, IPJ Constanţa.

Sursa citată a precizat că Stoica Mirela are 1,66 metri înălţime, 85 de kilograme, ochi negri.

Murgu Gabriela Iuliana are 1,60 metri înălţime, 39 de kilograme, ochi albaştri, păr şaten.

„Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau Dispeceratul I.P.J. Constanţa, tel. 0241.611.364”, a mai transmis Poliţia.

Citește și
oameni pe strada
Vremea se schimbă în România. Temperaturile, anormale pentru această perioadă. Ce urmează săptămâna viitoare
Alegeri locale 2025. Liniște totală la sediul PSD, la ora 19.00. Nu a fost instalată nicio scenă

Sursa: News.ro

Etichete: constanta, fete, disparitie,

Dată publicare: 07-12-2025 20:28

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Citește și...
Vremea se schimbă în România. Temperaturile, anormale pentru această perioadă. Ce urmează săptămâna viitoare
Stiri actuale
Vremea se schimbă în România. Temperaturile, anormale pentru această perioadă. Ce urmează săptămâna viitoare

După valul de ploi, frig și Cod galben de vânt, în special în sud-estul țării, vremea se îndreaptă și temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal.

Măsura luată de Guvern cu o întârziere de 17 ani, integral și „peste noapte”. „Nu s-a actualizat deși legea obligă”
Stiri actuale
Măsura luată de Guvern cu o întârziere de 17 ani, integral și „peste noapte”. „Nu s-a actualizat deși legea obligă”

Guvernul va mări chiriile pentru locuințele aflate în proprietatea statului care sunt nemodificate de 18 ani și ocupate de angajați din companii, regii și alte instituții. Măsura trebuia luată de acum 17 ani.

După o săptămână, DSP Prahova confirmă că apa de la stația Voila este sigură pentru consum. Ce urmează
Stiri actuale
După o săptămână, DSP Prahova confirmă că apa de la stația Voila este sigură pentru consum. Ce urmează

Reprezentanții Consiliului Județean Prahova au transmis că Direcția de Sănătate Publică a confirmat, în urma analizelor efectuate, că apa care a ieșit din stația Voila respectă parametrii necesari pentru consumul uman.

Recomandări
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, peste 31%
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, peste 31%

Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Vești rele pentru români în 2026. ”Salariul minim va fi înghețat anul viitor în proporție de 100%”, spun surse guvernamentale
Stiri Politice
Vești rele pentru români în 2026. ”Salariul minim va fi înghețat anul viitor în proporție de 100%”, spun surse guvernamentale

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește două ordonanțe de urgență prin care să înghețe salariile pe anul 2026.

Bucureștenii care au ieșit la vot pentru primarul general nu au pretenții speciale de la viitorul edil: „Să fie cinstit”
Alegeri locale 2025
Bucureștenii care au ieșit la vot pentru primarul general nu au pretenții speciale de la viitorul edil: „Să fie cinstit”

În București, unii locuitori au mers la urne de cum s-au deschis secțiile, ca să evite aglomerația. Au mari așteptări de la viitorul primar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Decembrie 2025

30:50

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28