Două cutremure de 7,1 și 6,9 au lovit largul Insulei japoneze Kyushu. Clădirile și șoselele au început să se miște puternic

Coastele de est şi sud ale arhipelagului sunt vizate de o alertă minimă spre slabă cu privire la un risc de tsunami, de nivelul 1 sau 2, pe scară în patru trepte, ultma a unui tsunami major.

???????? | NEW IMAGES OF JAPAN EARTHQUAKE ????

The earthquake initially rated 6.9 has been revised to 7.1. Extensive damage reported and a #tsunami risk remains. #Miyazaki #earthquake #Japan pic.twitter.com/PpYecxQIQt