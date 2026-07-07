Optsprezece persoane au fost rănite în explozia a două bombe marţi dimineaţă în capitala Siriei, Damasc, în apropierea hotelului unde preşedintele francez Emmanuel Macron a fost cazat în cursul nopţii, după ce a sosit luni seară în prima vizită a unui lider occidental important de la venirea la putere în Siria a unei coaliţii islamiste, relatează Ager, care citează AFP. Macron este teafăr şi îşi continuă vizita, a precizat preşedinţia franceză.

Printre răniţi se află şi patru poliţişti, a indicat Ministerul de Interne sirian. Una dintre bombele 'artizanale' a fost plasată într-o benă de gunoi, iar cealaltă într-un autovehicul în apropierea hotelului Four Seasons, au precizat autorităţile.

Emmanuel Macron părăsise deja hotelul, îndreptându-se spre palatul prezidenţial pentru o întrevedere cu preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa.

Jurnalişti ai AFP au văzut sânge pe trotuar şi fragmente metalice, precum şi ferestre ale Ministerului Turismului, situat vizavi de luxosul hotel Four Seasons, sparte de suflul exploziilor.

În urma exploziilor, în zonă au fost instituite măsuri de securitate, desfăşurate forţe de ordine şi trimise ambulanţe, iar accesul jurnaliştilor a fost interzis.

Emmanuel Macron a sosit luni seară în Siria, la câteva zile după un atentat cu bombă soldat cu zece morţi într-o cafenea din centrul Damascului.

Siria trece printr-un proces fragil de pacificare după 13 ani de război civil, iar exploziile de marţi arată că situaţia de securitate rămâne precară.

Forum economic dedicat reconstrucției Siriei

În cursul vizitei la Damasc, Macron are prevăzute discuţii cu preşedintele sirian cu privire la reconstrucţia ţării, prilej cu care îşi va reafirma mesajul referitor la 'unitatea' şi 'pluralitatea' Siriei.

El participă marţi la un 'forum economic dedicat reconstrucţiei Siriei şi coridoarelor strategice'.

Ieşită dintr-un război civil care a izolat-o pe scena internaţională, Siria ar dori 'să se repoziţioneze ca poartă a Orientului pentru Uniunea Europeană', mizele fiind de a oferi rute maritime, terestre şi de conectivitate alternative spre Irak şi Golf, este de părere Arthur Quesnay, cercetători afiliat la Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Macron este însoţit de mai mulţi şefi de companii franceze, printre care CMA-CGM şi TotalEnergies, fiind prevăzută semnarea unor acorduri, chiar dacă investitorii se arată încă timizi.

Într-un interviu la postul francez BFMTV luni, Ahmed al-Sharaa a insistat pe 'oportunităţile enorme de investiţii' în ţara sa. Franţa va participa 'la reconstrucţia de infrastructuri în sectoare ca turismul, agricultura, industria', a spus el, adăugând că Damascul se pregăteşte să comande opt avioane constructorului european Airbus.