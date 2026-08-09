O persoană a fost rănită în urma acestui incident, informează AFP, preluat de News.ro.

Un A320 operat de compania aeriană low-cost Jetstar, care rula pentru un zbor intern, a trebuit să frâneze brusc pentru a evita un Boeing 777 de mare capacitate al companiei Qatar Airways, care era remorcat, potrivit Biroului Australian pentru Siguranţa Transporturilor.

O fotografie publicată de presa locală arată cele două aeronave pe pista celui mai aglomerat aeroport din Australia, impunătorul Boeing apărând extrem de aproape de partea dreaptă a Airbusului.

„Un membru al echipajului de pe A320 a fost rănit şi s-au observat daune între trenul de aterizare frontal al B-777 şi remorcherul aeronavei în urma frânării bruşte a ambelor aeronave”, a detaliat comunicatul agenţiei.

Jetstar a specificat că angajatul său rănit se mişca prin cabină în momentul frânării. Acesta a fost transportat la spital cu ambulanţa.

„Aeronava noastră urma instrucţiunile controlului traficului aerian când piloţii au fost forţaţi să frâneze brusc după ce o altă aeronavă a apărut foarte aproape”, a explicat un purtător de cuvânt al companiei.

Qatar Airways nu a comentat incidentul.

Apel la martori

Conform informaţiilor iniţiale, vehiculul care remorca Boeing-ul nu a respectat instrucţiunile controlului traficului aerian, a declarat pentru AFP un oficial familiarizat cu ancheta, sub condiţia anonimatului.

Autoritatea de reglementare a declarat că strânge date atât de la aeronave, cât şi de la controlul traficului aerian şi intervievează personalul implicat. De asemenea, a lansat un apel către martori să prezinte orice înregistrări video.

Incidentul a cauzat întârzieri pe aeroportul din Sydney, potrivit organismului de supraveghere a sectorului aerian.