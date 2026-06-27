Persoane fără adăpost s-au prezentat la camera de gardă cu o temperatură a corpului de 42 de grade. În contextul acestui episod canicular prelungit, grupul Verzilor din Parlamentul European a propus un summit de urgență al șefilor de stat sau de guvern pentru a adopta măsuri de reducere a emisiilor de carbon cu efect de seră.

La Roma, autoritățile au pus în funcțiune tunuri cu apă pentru a-i răcori pe turiștii veniți să viziteze Colosseum-ul și Forumul Roman.

Capitala italiană se numără printre cele 18 orașe plasate sub „alertă roșie” de caniculă.

Fausto Napolitano, doctor: „Cele mai multe cazuri de asistență medicală la care intervenim au legătură cu complicații provocate de vreme, de căldură. Este vorba despre tensiune arterială scăzută, insolație.”

În Franța, temperaturile extrem de ridicate din ultimele două săptămâni au impus situații neobișnuite într-o țară în care climatizarea lipsește din școli și chiar din spitale.

Elevii unui liceu din Paris au susținut examenul oral de limba franceză, în cadrul bacalaureatului, într-o parcare subterană.

De asemenea, organizatorii marșului Pride au amânat pentru septembrie evenimentul programat inițial pentru astăzi.

La Bruxelles, funcționarii publici împart persoanelor fără adăpost și vârstnicilor sticle cu apă și pliante cu hărți ale fântânilor publice din oraș.

Chris Vandehaute, polițist în echipa pentru persoane fără adăpost a poliției din Bruxelles: „(Au nevoie de) locuri umbrite, apă, răcoare, pentru că deja este greu pentru noi toți, dar pentru ei este și mai complicat. Nu au unde să se ducă. Noi mai găsim locuri cu aer condiționat, putem să ne retragem o oră, dar ei nu au nimic.”

O paradă militară organizată în capitala Belgiei a fost scurtată după ce zece militari au ieșit din formație pentru că li s-a făcut rău sub soarele necruțător.

În Olanda, unde a fost emis cod roșu pentru opt provincii, în care temperaturile ating 38-40 de grade, autoritățile au închis școlile, iar ședințele de judecată au fost amânate. Mii de familii au năvălit în parcuri ori pe malul lacurilor, dar unii au mers la birou pentru aerul condiționat.

Angajat: „În mod normal, vinerea muncesc de acasă, dar azi mă duc la birou pentru aerul condiționat.”

Reporter: „Așa de cald aveți în casă?”

Angajat: „Păi, da, ăsta e motivul. În schimb, în tren și la birou avem aer condiționat și e plăcut.”

Împinși de zăpușeală, unii au decis să doarmă sub cerul liber.

Localnic: „În dormitorul meu se fac cam 33 de grade seara. Așa că eu o să mă întind frumușel aici în pijama ca să dorm. Mă simt ca în vacanță...”

Și austriecii se luptă cu văpaia. Mâine sunt așteptate 40 de grade.

Stefan Soucek, Crucea Roșie Salzburg: „Cele mai multe apeluri la urgențe sunt pentru amețeală, greață ori leșin pe stradă din cauza deshidratării.”

Și în Ungaria a fost emis cod roșu de caniculă pentru începutul săptămânii viitoare. Guvernul le-a cerut angajatorilor să ia în considerare scurtarea programului de lucru și sistarea muncii în aer liber.

Chiar și în Lituania este din cale-afară de cald, iar pentru luni sunt prognozate 37 de grade la umbră – un record istoric pentru prima lună a verii.