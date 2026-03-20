Acum, afacerea familiei preşedintelui Trump îşi îndreaptă atenţia spre Transilvania, regiunea din centrul României care a dat naştere legendei Contelui Dracula din literatura universală.

Conform documentelor şi interviurilor, compania a ales un amplasament situat lângă una dintre cele mai mari gropi de gunoi din regiune şi lângă o fostă groapă de deşeuri medicale, scrie The New York Times.

Proiectul, care nu a fost încă anunţat, ar reînvia un proiect imobiliar blocat în oraşul românesc Cluj, care fusese afectat de corupţia guvernamentală. Acesta ar asocia numele lui Trump cu apartamente de lux şi un teren de golf situate nu departe de o aşezare informală unde romii au fost practic exilaţi să trăiască lângă deşeuri toxice.

Potrivit Times, acest acord este cel mai recent dintr-o serie de extinderi rapide la nivel mondial a mărcii Trump.

În timpul primului mandat al preşedintelui, compania s-a angajat să nu mai încheie noi acorduri în străinătate. La revenirea sa la putere, însă, nu a mai făcut o astfel de promisiune.

Dimpotrivă, firma a profitat de popularitatea preşedintelui în anumite părţi ale lumii, anunţând noi acorduri de licenţiere care permit utilizarea numelui Trump, în special în ţările din Golful Persic.

Ca urmare, afacerea familiei lui Trump a strâns sume considerabile de bani. Deşi situaţia financiară a firmei este confidenţială, declaraţiile financiare ale lui Trump indică faptul că doar acordurile internaţionale de licenţiere ale companiei au adus zeci de milioane de dolari în 2024, ultimul an pentru care sunt disponibile informaţii. De atunci, compania a anunţat o serie de proiecte noi, iar familia a profitat de pe urma investiţiilor în criptomonede.

Acordul cu România, spre deosebire de altele anunţate recent, nu prezintă conflicte de interese evidente pentru politica externă a preşedintelui Trump. Cu toate acestea, este un acord pe care, în primul mandat al lui Trump, firma nu l-ar fi urmărit conform propriilor standarde.

Acordul implică compania într-un litigiu între foştii parteneri ai proiectului, precum şi în controversele legate de groapa de gunoi şi de întrebarea dacă populaţia romă merită să fie relocată. Activştii susţin că dezvoltatorii au ignorat aceste probleme timp de mai mulţi ani.

„Încearcă să vândă oamenilor iluzii”, a declarat Alex Fechete, un activist pentru dreptul la locuinţă care reprezintă membrii comunităţii rome.

„Arată clădirile din sticlă şi nu arată ghetoul, sau cât de aproape este de groapa de gunoi”.

„Suntem extrem de entuziasmaţi de proiectele noastre din Bucureşti şi Cluj, care marchează primele noastre iniţiative în România”, a declarat un purtător de cuvânt al Trump Organization, referindu-se la planurile deja anunţate privind construirea unui Trump Tower în Capitală. „Trump Organization aşteaptă cu nerăbdare să aducă clădiri cu adevărat emblematice în aceste oraşe minunate - clădiri care vor reflecta cele mai înalte standarde de design şi calitate, redefinind în acelaşi timp silueta dinamică a fiecărui oraş”.

Desigur, tranzacţiile imobiliare pot eşua, cum a fost cazul unui Trump Tower planificat în Belgrad, Serbia, care a fost abandonat anul trecut în urma unei anchete de corupţie.

Însă interesul companiei pare neafectat de locaţia nefavorabilă sau de provocările legate de zonare. O reprezentare a Trump Organization arată un complex de apartamente cu o înălţime de peste două ori mai mare decât cea permisă în prezent de reglementări. Un partener local a distribuit o broşură de vânzare.

În decembrie, a apărut o companie fantomă în Delaware cu numele DT Marks Cluj - o variantă a denumirilor de companii pe care familia Trump le-a folosit pentru a încasa plăţi pentru proiecte internaţionale.

Pentru a face faţă detaliilor complicate şi dinamicii politice locale, Trump Organization colaborează cu doi parteneri. Primul este dezvoltatorul local SDC Properties, care a început deja demersurile pentru obţinerea autorizaţiilor. Ştefan Berciu, directorul companiei, a declarat într-un interviu că s-au semnat contractele şi că familia Trump va face publice detaliile în curând.

Al doilea partener este Avram Gal, un om politic român care a contribuit la facilitarea unor aspecte ale tranzacţiei şi care are, la rândul său, un stil asemănător celui al lui Trump. Gal a deschis un restaurant specializat în fripturi, care promova „cel mai scump burger din România” - un sandviş decorat cu foiţă de aur, vândut la preţul de 6.200 de euro (aproximativ 7.100 de dolari). Lider local al Partidului Social-Democrat de centru-dreapta, el a fost consilierul mai multor înalţi oficiali români, inclusiv al ministrului Apărării. Gal a fost, de asemenea, acuzat şi achitat de trafic de influenţă.

„Sunt implicat în acest proiect în calitate de prieten al familiei, nu de consultant”, a declarat Gal.

În ceea ce priveşte motivul pentru care familia Trump a ales România, mai multe persoane îşi atribuie meritul de a fi recrutat familia. Unii indică popularitatea lui Trump în această ţară. Într-un sondaj recent realizat de Gallup International, mai mult de jumătate dintre respondenţii din ţară au avut o părere favorabilă despre preşedinţia sa.

La începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, planurile de a face afaceri în România au început să prindă contur. Berciu a zburat la Washington pentru învestirea preşedintelui. Alături de el s-a aflat Avram Gal, care, din tribune, a publicat videoclipuri în care promova ceaiuri din plante pentru slăbit. Gal şi Berciu au participat la balul inaugural. Ulterior, s-au deplasat la Mar-a-Lago pentru a se întâlni cu Eric Trump, fiul preşedintelui care conduce Trump Organization.

Amplasamentul propus din Cluj, situat la poalele Munţilor Carpaţi, se află la mai mult de patru ore de mers cu maşina spre nord-vest de Castelul Bran, pitoreasca destinaţie turistică cunoscută mai bine sub numele de Castelul lui Dracula.

Aşezarea romă improvizată, numită Pata Rât, există de zeci de ani. Locuitorii îşi petrec zilele căutând obiecte de valoare printre mormanele de gunoi din groapa de gunoi. Pe lângă aşezarea existentă, autorităţile locale au mutat cu forţa familii în această zonă.

În prezent, scrie The Times, se estimează că în Pata Rât locuiesc aproximativ 3.000 de persoane. Mai ales vara, mirosul neplăcut al gunoiului poate fi foarte puternic.

Acolo - mai sus de aşezare şi de haitele de câini vagabonzi, şi lângă o bază militară - broşura de vânzări a SDC Properties situează terenul de golf şi apartamentele de lux sub marca Trump.

Teren de golf, tiroliană şi parc de aventuri

Adrian Gurzău, un fost politician român condamnat pentru corupţie, a declarat că, în jurul anului 2022, a pus la cale un plan de a construi pe acel teren. El şi-a imaginat un complex comercial şi rezidenţial cu un heliport şi o legătură funiculară către aeroport.

L-a cooptat pe Berciu de la SDC ca partener. Au discutat dacă există suficientă cerere pentru un teren de golf sau dacă o tiroliană sau un parc de aventuri ar fi mai potrivite, scrie The Times.

Chiar şi atunci, a spus Gurzău, el a sugerat să-i aducă pe cei de la Trump în proiect. „Pentru o clădire ca aceasta, ai nevoie de cireşa de pe tort”, a spus el într-un interviu. „Un brand care să o facă să strălucească”.

Gurzău a afirmat că amplasamentul era expus riscului de alunecări de teren. „Însă aveam informaţii de la autorităţile de mediu conform cărora singurul impact al depozitelor de deşeuri era mirosul neplăcut”, a spus el.

Investitorii au acceptat, iar echipele de construcţie au pus bazele primei clădiri a ceea ce urma să se numească Transylvania Smart City.

Însă, în scurt timp, procurorii au deschis o anchetă de corupţie axată pe acest proiect. Iar în 2023, un fost ministru român de marcă, asociat cu proiectul, a fost condamnat pentru luare de mită şi spălare de bani. Locul a ajuns curând practic abandonat.

În timp ce Gurzău ar fi putut visa la un proiect imobiliar în stilul Trump, un român care făcea parte atunci din consiliul de administraţie al Trump Tower Chicago a declarat că a contribuit la punerea lucrurilor în mişcare. Fostul membru al consiliului, Onisim Dorneanu, a spus că a contactat Trump Organization în 2023 şi a propus un proiect în Cluj.

Dorneanu a dat în judecată între timp Organizaţia Trump, susţinând că aceasta a înşelat investitorii din Chicago. El nu are nicio legătură cu afacerea din România.

Şi Gurzău se află într-un litigiu, de data aceasta privind proprietatea pe care familia Trump o are în vedere. El susţine că Berciu, fostul său partener, l-a exclus din proiect în mijlocul unei dispute legate de datorii şi s-a asociat cu familia Trump.

Ştefan Berciu a declarat că proiectul va continua doar pe terenuri cu drepturi de proprietate clare. „Trump nu-şi poate permite, şi nici noi, să construim pe terenurile altora”, a spus el.