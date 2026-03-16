„Cuba vrea, de asemenea, să încheie un acord, iar eu cred că foarte curând. Fie ajungem la un acord, fie facem ce trebuie”, a ameninţat duminică locatarul Casei Albe unor jurnalişti la bordul Air Force One. „Suntem în negocieri cu Cuba”, a declarat el, subliniind că „ne vom ocupa de Iran înainte de Cuba”.

„Cred că Cubei i se va întâmpla ceva foarte curând”, a ameninţat şeful statului american.

Cuba a confirmat vineri că negociază cu Statele Unite şi a eliberat deţinuţi politici în cadrul unui acord cu Vaticanul – un mediator istoric între cei doi inamici ideologici.

Donald Trump, care îşi multiplică declaraţiile belicoase împotriva Cubei, dă asigurări de la jumătatea lui ianuarie că sunt în curs negocieri cu oficiali de rang înalt.

Însă Havana a dezminţit până acum astfel de contacte.

Washingtonul impune din ianuarie o blocadă energetică Cubei, invocând o „ameninţare excepţională” pe care o reprezintă la adresa securităţii naţionale americane această insulă situată la 16 kilometri de coastele Floridei.