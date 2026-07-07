Afirmațiile au fost făcute în prima zi a summitului NATO, la scurt timp după sosirea sa în capitala Turciei.

„Cred că vor amândoi să încheie un acord. Este păcat că a durat atât de mult, dar cred că vom reuși ceva”, a declarat Trump în fața presei, potrivit AFP și Reuters, preluate de Agerpres.

Președintele american a reamintit că a avut o discuție „foarte bună” cu Vladimir Putin în cursul weekendului, care a durat mult timp, și că a discutat imediat după aceea și cu Zelenski. „Cred că vom reuși să-l soluționăm, să sperăm în curând”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Trump se întâlnește miercuri cu Zelenski

Donald Trump urmează să se întâlnească miercuri, la Ankara, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. La rândul său, președintele ucrainean a declarat marți că intenționează să discute despre „nevoia disperată” a Ucrainei de sisteme de apărare aeriană pentru a se apăra împotriva loviturilor rusești cu rachete balistice.

Declarațiile optimiste ale lui Trump privind posibilitatea unui acord de pace vin în contextul în care războiul din Ucraina a intrat în al patrulea an, dar negocierile dintre cele două părți rămân blocate.