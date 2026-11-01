„Eu nu m-am căsătorit cu sora mea!. Am avut două surori absolut încântătoare. Mi-a mai rămas una, Elizabeth; e minunată. Dar nu le-am cerut niciodată mâna.”, a declarat Trump în fața participanților la miting.

„Sunt frumoase, dar nu am fost niciodată – nu m-a atras niciuna dintre ele în mod deosebit. Nu e genul meu”, a afirmat el.

Glumele lui Trump au provocat reacții pe rețelele sociale

Reacționând la glumele liderului republican, utilizatorii rețelelor sociale – în mod de înțeles – au vrut să știe „Ce-i cu el?”, în timp ce alții, deranjați, au răspuns cu clipuri în care Trump spunea în 2006: „Dacă Ivanka n-ar fi fiica mea, poate că m-aș întâlni cu ea.”

Sora cea mai mare a lui Trump, Maryanne Trump Barry, a fost avocată și judecătoare federală în Statele Unite. Ea a murit în noiembrie 2023, la vârsta de 86 de ani, din cauza cancerului.

A doua soră a președintelui, Elizabeth Trump Grau, are 84 de ani și a lucrat ca asistentă administrativă înainte de a se pensiona și a se muta în Florida.

Acuzațiile privind căsătoria lui Omar au reapărut

Declarațiile lui Trump vin după ani de acuzații potrivit cărora Omar, o democrată progresistă în vârstă de 44 de ani, s-a căsătorit cu fratele ei pentru a comite o fraudă în materie de imigrație.

Căsătorită în prezent cu Tim Mynett, Omar, o imigrantă somaleză, a fost anchetată pentru prima dată în timpul președinției lui Barack Obama, după ce s-au găsit unele dovezi care sugerau o căsătorie de formă cu o persoană care părea a fi fratele ei.

Omar a negat de mult timp că bărbatul, pe nume Ahmed Elmi, care i-a fost soț între 2009 și 2017, este fratele ei sau că s-au căsătorit pentru ca el să poată obține cartea verde.

Cu toate acestea, Trump a reînviat speculațiile, pe care ea le-a numit o teorie a conspirației de dreapta, care a fost dovedită falsă de către autorități în timpul primei sale campanii electorale din 2016, iar Departamentul de Justiție a deschis o anchetă.

La începutul acestei luni, agenții federali au executat un mandat de percheziție la domiciliul ei din Washington, D.C.

În cadrul mitingului, Trump a remarcat sarcastic că Omar este „una dintre congresmenele sale preferate” și o persoană pentru care are „un mare respect”.

Nu a fost, desigur, singura sa încercare de umor distorsionat înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, întrucât sâmbătă l-a atacat și pe un reporter de la Reuters pentru că l-a întrebat dacă este „sătul de călătorii”.