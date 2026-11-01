Așa că au petrecut Halloween-ul într-un escape room de groază. Personajele înspăimântătoare nu le-au făcut deloc ușoară misiunea de a ajunge la final.

În aceste camere, pline cu monștri și fantome, se află indicii pentru a evada. Doar că, în timp ce participanții încearcă să iasă, personaje parcă desprinse din filmele de groază își fac apariția și le îngreunează munca.

Băiat: „M-am speriat cel mai tare când am fost închiși în celulă, s-a stins lumina și am simțit cum actorii intră peste noi.”

Băiat: „Actorii sunt foarte scary. A fost foarte de groază.”

Fată: „Ne așteptam la ceva mai ușor, dar a fost foarte frumos. La ultima probă eram foarte agitați, mai mult ne-am certat între noi decât să căutăm răspunsul potrivit. E tot timpul cineva cu ochii după tine, după ușă, după un tablou.”

Fată: „Am încercat să fiu o mireasă moartă. Am vrut să încercăm o chestie de prieteni, o experiență unică.”

Emoțiile au fost mari încă dinainte de a începe misiunea, pentru cei care se află la prima experiență de acest fel.

Fată: „O să fiu foarte speriată, dar mă bazez pe prietenii mei.”

Băiat: „Habar nu am ce o să fie, noi ne-am organizat și am venit. Venim aici să ne încărcăm cu adrenalină, după mergem în club ca să o descărcăm.”

Aidan Șaban - administrator escape room: „Am pregătit o ediție specială de Halloween. Având în vedere că oamenii ies și după un minut, iar escapeul durează o oră, se sperie destul de tare.”

Experiența a costat 100 de lei de persoană.