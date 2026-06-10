„Îi vom ataca, îi vom ataca foarte dur”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă, afirmând că are dreptul să facă acest lucru după distrugerea, luni, a unui elicopter american în Strâmtoarea Ormuz, fapt atribuit Teheranului.

Preşedintele a reiterat că Iranul va fi lovit chiar miercuri şi a menţionat centralele electrice ca posibile ţinte.

„Vrem un acord care să aibă sens, vrem un acord care să funcţioneze”, a adăugat Trump despre negocierile cu Iranul.

El a repetat că Iranul a acceptat deja să nu aibă arme nucleare, dar acordul încă nu este semnat.

„Eram cu adevărat pe punctul de a încheia un acord, dar ei nu încetează să ne ducă de nas, îşi bat joc de noi”, a spus el.