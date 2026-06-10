Mesajul vine după noi atacuri între armata americană și forțele iraniene. Dincolo de suita nesfârșită de provocări și represalii, la peste 100 de zile de la începutul conflictului acordul pe care Donald Trump îl tot promite, se dovedește un obiectiv greu de atins.

Miercuri dimineață, iranienii au lansat atacuri asupra bazelor americane din Bahrein și Kuweit. Dar au lovit și baza al-Azraq din Iordania folosind rachete cu rază lungă de acțiune. Au țintit hangare pentru avioanele de vânătoare F-35 și un centru de comandă și control. Dar cele cinci rachete iraniene au fost interceptate de iordanieni.

Jon Gambrell, corespondent Associated Press: „Alegerea acestei ținte pune în evidență faptul că Iordania găzduiește aviație de luptă americană, dar și poziția precară a Regatului Hașemit între Israel și Iran”.

Aceasta a fost riposta Teheranului după ce marți seară comandamentul Central al armatei americane a lansat, timp de patru ore, atacuri care au vizat sisteme de apărare antiaeriană, stații de control și radare de supraveghere din Iran. Surse de la Teheran susțin că Statele Unite ar fi lovit și două instalații de desalinizare, dar și un important rezervor de apă.

Armata americană a precizat că atacurile marchează un "răspuns proporţional" după doborârea unui elicopter militar Apache în largul coastei Omanului.

Sean Bell, analist Sky News: „Dacă cei doi soldați ar fi fost capturați de iranienii, ar fi oferit Teheranului o uriașă victorie de imagine. Este de înțeles, așadar, de ce întreaga operațiune de recuperare a piloților e învăluită de mister”.

În prealabil, Donald Trump scrisese pe rețeaua sa socială că Statele Unite trebuie neapărat să răspundă avertizându-i astfel pe iranieni. Abordarea a permis păstrarea aparențelor unui armistițiu și a ținut deschis canalul de discuții cu iranienii, sunt de părere analiștii.

Fără a se referi explicit la elicopterul doborât, ministrul iranian de Externe a avertizat că forțele străine prezente în zona Strâmtorii Ormuz riscă să fie lovite din greșeală ori prinse în schimbul de focuri.

Într-o postare făcută după-amiază, Donald Trump a dat miercuri impresia ca începe să-și piardă răbdarea cu Teheranul.

„Iranul doar vorbește, nu face nimic. Bătăușul Orientului Mijlociu este terminat. Au pierdut prea mult timp negociind un acord care ar fi fost excelent pentru ei; acum vor trebui să plătească prețul”, a scris liderul american, fără să dezvăluie la ce preț se referă.

Unul dintre motivele impasului îl reprezintă continuarea confruntărilor dintre armata israeliană și gruparea șiită libaneză Hezbollah.

Alon Pinkas, fost consul general al Israelului la New York: „Libanul este o chestiune foarte complicată pentru că Israelul și-a propus să anihileze Hezbollah, care este, practic, un stat în stat. Ca să distrugă Hezbollah, Israelul ar trebui să ocupe întreg Libanul. Dar asta nu e practic, nu e fezabil, nu e viabil, nu se va întâmpla! În loc de asta, Israelul revine la o strategie ce a dat deja greș în trecut, crearea unei zone-tampon. Problema este acum că Iranul leagă Libanul de orice viitor acord cu americanii și orice escaladare în Liban are impact negativ direct asupra negocierilor dintre SUA și Iran”.