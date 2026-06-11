Forţele americane "au desfăşurat noi lovituri defensive împotriva mai multor ţinte din Iran, la ordinul comandantului suprem", a scris Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

"Forţele CENTCOM au lansat lovituri împotriva unor instalaţii de supraveghere militară, sisteme de comunicaţii şi baze de apărare antiaeriană iraniene de pe întreg teritoriul ţării", continuă comunicatul.

La rândul său, Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran, armata ideologică a Teheranului, a anunţat joi că a atacat baze din Kuweit şi Bahrein, ca represalii la noile atacuri aeriene americane împotriva Iranului.

"În două valuri de operaţiuni, 18 ţinte importante aparţinând armatei americane au fost lovite" la bazele Ali al-Salem şi Ahmad al-Jaber din Kuweit şi la baza aeriană Sheikh Isa din Bahrein, a declarat IRGC, conform agenţiei de presă iraniene IRNA. Anterior, presa de stat iraniană anunţase un atac asupra sediului Flotei a Cincea a SUA din Bahrein.