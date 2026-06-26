Iranul „a lansat cel puţin patru drone de atac împotriva navelor care tranzitau Strâmtoarea Ormuz. Una dintre drone a lovit puternic puntea superioară a unui cargou de mari dimensiuni şi foarte scump”, a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social, adăugând: „Evident, aceasta este o încălcare prostească a acordului nostru de încetare a focului”.

Agenţia britanică de securitate maritimă UKMTO a anunţat joi că un cargou a fost avariat de un proiectil de origine necunoscută în strâmtoare. Compania britanică de securitate maritimă Vanguard Tech a identificat această navă ca fiind portcontainerul Ever Lovely. Armatorul său taiwanez, Evergreen Marine Corp, a informat vineri că nava nu a suferit daune majore şi că echipajul său este teafăr.

Autoritatea maritimă iraniană a avertizat joi că „orice trecere în afara cadrului definit” de Teheran prin strâmtoarea Ormuz „nu va beneficia de garanţii de trecere în condiţii de siguranţă”.

În urma acestui anunţ, Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) a suspendat evacuarea a aproximativ 11.000 de marinari care sunt încă blocaţi în Golf.

Statele Unite şi Iranul au demarat negocieri pentru punerea în aplicare a unui protocol de acord semnat pe 17 iunie. Problema strâmtorii, unde Teheranul doreşte să impună taxe de trecere, constituie unul dintre principalele puncte de blocaj.