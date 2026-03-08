Atacurile au făcut victime și pagube însemnate. Iar Gărzile Revoluționare din Teheran susțin că pot lupta cel puțin încă 6 luni. Între timp, înalții clerici iranieni au făcut un anunț criptic despre desemnarea unui nou lider spiritual.

Declarația sugerează că alesul ar fi Mojtaba Khamenei, fiul de 56 de ani al defunctului ayatollah Ali Khamenei.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Cei 88 de membri ai Adunării Experților au ajuns duminică la un consens cu privire la următorul lider suprem al Iranului, un succesor pentru ayatollahul Ali Khamenei, eliminat de israelieni încă din prima ora a războiului.

Fără să anunțe numele, unul dintre clerici a precizat că cel ales a fost pomenit chiar de Marele Satana, formula prin care regimul iranian desemnează Statele Unite.

Zilele trecute, Donald Trump a declarat că nu ar fi acceptabil ca noul lider să fie Mojtaba Khamenei, cleric radical cu legături strânse cu Gărzile Revoluţionare. Atât israelienii cât și americanii au avertizat că următorul lider de la Teheran va deveni la rândul său "o țintă".

Reporter: De ce vreți să fiți implicat în alegerea noului lider al Iranului?

Donald Trump: Nu vrem să ne întoarcem cu avioanele la fiecare 5 sau 10 ani, vrem să fie ales un lider care să nu mai caute război.

Nick Patton Walsh, corespondent CNN: „Dacă iranienii aleg un lider suprem despre care Trump a spus deja că nu-l dorește, cred că e felul lor de a transmite că vor continua să lupte”.

În acest timp, Teheranul a lansat noi valuri de atacuri cu drone si rachete împotriva statelor vecine, în pofida promisiunii făcute sâmbătă de președintele țării.

În Kuweit city, un incendiu uriaș a cuprins duminică dimineața un turn de 22 de etaje, în care își avea sediul Casa de Asigurări Sociale. Se presupune că incendiul a fost generat de resturi ale unui proiectil iranian. O altă dronă a căzut pe un depozit de carburant din perimetrul aeroportului international din Kuweit. Autoritățile au anunțat moartea la datorie a doi grăniceri.

Aseara, un zgârie-nori cu 90 de etaje din Dubai Marina a fost ținta unei drone iraniene. Bucati de drona au lovit fațada clădirii si au provocat un incendiu. Tot in Dubai, resturile unei drone au căzut peste o mașina in trafic. Vehiculul a luat foc instantaneu, iar soferul a murit.

Paula Hancocks, CNN: „În Emirate sesizăm o înmulțire a alertelor, fiind de departe națiunea din Golf cea mai afectată de război. Acest lucru sugerează că președintele Pezeshkian nu controlează armata sau în orice caz nu unitățile care gestionează dronele și rachetele. Mesajele contradictorii arată că lanțul de comandă nu funcționează”.

De partea cealaltă, avioanele israeliene și americane au continuat campania de anihilare a obiectivelor militare din Iran, vizând depozite de rachete, centre de comandă, dar și flota de avioane care urma să transfere noi muniții grupării Hezbollah din Liban. În cursul nopții, coloane imense de flăcări s-au ridicat și deasupra unui depozit de combustibil.

La fel de fierbinte rămâne și frontul din Liban. Aviația israeliană lovește constant pozițiile grupării pro-iraniene Hezbollah. Premierul Netanyahu a cerut din nou imperativ guvernului de la Beirut să dezarmeze organizația teroristă șiită, care lansează necontenit drone și rachete spre Israel, în strânsa coordonare cu Teheranul.