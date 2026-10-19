Conform documentelor emise de România, bărbatul a fost condamnat la un an, cinci luni şi 20 de zile de închisoare, după ce a fost reţinut pentru conducere fără permis la Constanţa, în 2023, şi la Vaslui, în 2025, scrie Agerpres.

El a fost reţinut de poliţia greacă sâmbătă, în timp ce, se pare, se îndrepta spre comunitatea monastică de la Muntele Athos.

Luni, el a fost prezentat unui procuror în Salonic. Deşi bărbatul rămâne în stare de reţinere, autorităţile elene au solicitat clarificări cu privire la faptele comise, pentru a decide dacă dosarul va fi înaintat camerei de apel competente.