În cadrul unei operațiuni a poliției în regiunea de frontieră Tracia, în noaptea de miercuri spre joi, două camioane de transport internațional au fost reperate la intrarea pe teritoriul grec prin punctul de frontieră din Evros, conform sursei citate.

Șoferul primului camion mergea mai întâi să facă cercetări, verificând itinerarul în eventualitatea unor blocaje rutiere, potrivit unui comunicat al poliției.

Arme ascunse în cabină

La controlul celui de-al doilea camion, poliția a confiscat „50 de pistoale și 49 de încărcătoare” descoperite într-o „geantă de voiaj și o valiză ascunse sub patul din cabină și în spatele scaunului șoferului”, potrivit documentului.

Vehiculul folosit pentru transportul armelor a fost, de asemenea, confiscat.

Conform comunicatului, pistoalele confiscate nu aveau „niciun semn distinctiv al producătorului și nici altă indicație de identificare, cum ar fi numerele de serie”.

Cele două persoane arestate sunt acuzate de participare la o organizație criminală și de încălcare a legislației privind armele, urmând să fie trimise în fața parchetului din regiune.