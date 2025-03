Bilanțul persoanelor rănite după ce un avion de luptă din Coreea de Sud a lansat din greșeală opt bombe a ajuns la 29

Cel mai recent bilanţ include cazuri de afectare a urechii din cauza exploziilor, precum şi oameni care suferă de migrene şi anxietate, a declarat, vineri, jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Jeon Ha-kyu.

Două avioane militare sud-coreene au lansat, din greşeală, joi, opt bombe aer-sol, într-un oraş civil. Explozia care a urmat a zguduit casele şi clădirile, arată imaginile video.

Zona afectată din Pocheon, care se află la circa 40 de kilometri nord-est de Seul, este în afara unei zone de antrenament, în apropiere de graniţa cu Coreea de Nord.

Nouă dintre cei răniţi sunt în prezent spitalizaţi, între aceştia fiind două persoane rănite grav, potrivit purtătorului de cuvânt.

Opt bombe Mk82 de 225 de kilograme au căzut din cele două avioane, în afara zonei alocate, în timpul unor exerciţii comune cu muniţie activă, din cauză că un pilot a introdus coordonate incorecte, a transmis armata.

Autorităţile au suspendat exerciţiile cu muniţie activă până când se va stabili cu exactitate ce nu a mers bine, dar armata afirmă că incidentul nu va afecta exerciţiile importante desfăşurate în comun de armatele din Coreea de Sud şi SUA,programate să începă luni.

