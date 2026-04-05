Doi adolescenți au fost puși sub acuzare, iar o vestă de protecție balistică și materiale extremiste au fost confiscate în urma unei anchete antiteroriste desfășurate într-o mică localitate rurală.

Poliția din NSW a efectuat o descindere la o locuință din Moree, la aproximativ 120 km sud de granița cu Queensland, la sfârșitul lunii martie, în urma unor sesizări din decembrie conform cărora un adolescent ar fi accesat materiale extremiste online, arată news.com.au.

Un băiat de 15 ani a fost pus sub acuzare, după ce au fost confiscate un telefon mobil, o vestă de protecție balistică și mai multe caiete.

Obiectele au fost analizate ulterior de poliție, iar cazul a fost trimis Echipei comune de combatere a terorismului din NSW, care a efectuat joi noi percheziții la două locuințe din Moree.

Se pare că, în cadrul operațiunii, poliția a descoperit și a confiscat o serie de note scrise de mână și materiale care ar conține referințe extremiste.

Același adolescent în vârstă de 15 ani a fost arestat și dus la secția de poliție din Moree.

De atunci, el a fost acuzat de utilizarea unui serviciu de transport pentru a transmite materiale extremiste violente și de colectarea sau realizarea, cu bună știință, a unui document legat de terorism.

Un băiat de 16 ani a fost, de asemenea, arestat mai târziu în aceeași dimineață.

El a fost acuzat de utilizarea unui serviciu de transport pentru a deține materiale extremiste violente.

Ambilor adolescenți li s-a refuzat eliberarea pe cauțiune.