Studiul este realizat la comanda fundaţiei companiei de turism TUI în fiecare an începând din 2017.

În acest an, 52% dintre respondenţii cu vârste între 16 şi 26 de ani au declarat că se aşteaptă ca situaţia lor să se înrăutăţească.

La ancheta YouGov, întreprinsă online între 24 aprilie şi 21 mai, au răspuns 8.024 de tineri între 16 şi 26 de ani, rezidenţi în Germania, Franţa, Spania, Italia, Grecia, Polonia şi Marea Britanie.

Rezultatele sunt reprezentative pentru populaţia rezidentă din această grupă de vârstă.

Perspectiva asupra viitorului s-a deteriorat

Comparativ cu anul 2017, perspectiva tinerilor europeni asupra propriului viitor s-a deteriorat. Dacă, în 2017, 70% dintre ei priveau la viitor cu optimism, procentul lor a coborât la doar 57% în ancheta din anul în curs.

În Germania, declinul a fost deosebit de marcant, de la 64% în 2017 la 52% în 2026.

Conform anchetei, jumătate dintre tinerii europeni consideră democraţia a fi cea mai bună formă de guvernare. Totuşi, 28% dintre ei nu o consideră nici mai bună, nici mai rea decât alte sisteme, iar 9% preferă alte forme de guvernare.

În Germania, tendinţa descrescătoare este foarte clară: în 2022, 63% dintre tineri considerau încă democraţia ca fiind cea mai bună formă de guvernare, procentul lor scăzând la 53% în 2026. În plus, tinerii germani (36%) sunt mai deschişi faţă de alte forme de guvernare comparativ cu populaţia generală (20%).

Tinerii și-au pierdut încrederea

În acelaşi timp, insatisfacţia faţă de funcţionarea democraţiei în viaţa de zi cu zi este în creştere, doar circa un sfert (26%) dintre tinerii europeni fiind satisfăcuţi de democraţia din ţările lor.

Comparativ cu 2018, proporţia celor nemulţumiţi a crescut în Germania, Franţa, Italia şi Grecia. În schimb, în Polonia şi în Marea Britanie, tinerii sunt mai satisfăcuţi de funcţionarea democraţiei.

„Generaţia tânără nu este sceptică din principiu faţă de democraţie, însă şi-a pierdut încrederea”, a comentat politologul Thorsten Faas de la Universitatea Liberă din Berlin, care a îndrumat din punct de vedere academic studiul.

Tinerii judecă democraţia mai mult pe bază de rezultate, a concluzionat el.