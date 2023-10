Kevin Spacey a ajuns de urgență la spital cu o suspiciune de infarct. Ce s-a întâmplat în Uzbekistan

Actorul premiat cu Oscar, în vârstă de 64 de ani, a fost supus unui RMN și suspiciunea a fost înlăturată.

Kevin Spacey a povestit cum s-a speriat în timpul celei de-a 15-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Tașkent, în Uzbekistan, transmite publicația The Sun.

El s-a simțit rău în timp ce vizita Muzeul Afrasiyab din Samarkand, orașul antic de pe Drumul Mătăsii - și a simțit că „întregul braț stâng i-a amorțit timp de aproximativ opt secunde". Imediat a fost dus la o clinică din oraș pentru a fi supus unei serii de teste, inclusiv un RMN.

O sursă apropiată actorului a declarat: „Kevin Spacey a fost dus la un centru medical din cauza unor probleme de sănătate. A fost tratat cu profesionalism de către medici și personal și s-a constatat că nu are nicio problemă cu inima".

Actorul a apărut pe scena festivalului mai târziu în acea seară și a spus mulțimii că starea sa de sănătate este "normală".

„M-a făcut să mă gândesc un moment la cât de fragilă este viața - pentru noi toți. Mă uitam la aceste picturi murale extraordinare de pe pereți și, deodată, am simțit cum îmi amorțește tot brațul stâng timp de aproximativ opt secunde. M-am scuturat, dar le-am spus imediat oamenilor cu care eram și am mers imediat la centrul medical. Mi-am petrecut după-amiaza acolo, făcând diverse teste. Personalul a avut grijă de mine și chiar m-a supus unui RMN. Totul s-a dovedit a fi complet normal și sunt recunoscător că nu este ceva mai grav" a declarat Kevin Spacey.

Kevin Spacey încearcă să-și reconstruiască cariera

Spacey își anunțase cu o zi înainte „revenirea" la un eveniment în capitala Tașkent - insistând că „cele mai bune roluri ale sale sunt chiar în fața lui".

La începutul acestui an, Kevin Spacey a fost exonerat de o serie de acuzații de agresiune sexuală.

În prezent, el încearcă să își reconstruiască cariera după ce a pierdut roluri importante și a fost eliminat din serialul House of Cards.

La proces, în iulie, el a declarat reporterilor în lacrimi: „Am pierdut totul în câteva zile".

Spacey a izbucnit în timp ce a fost exonerat de acuzațiile de agresiune sexuală asupra a patru bărbați, acuzații care datează de 22 de ani. El a negat totul - spunând că acuzațiile împotriva sa au fost motivate de „bani, bani și apoi bani".

Acuzațiile formulate de mai mulți bărbați din Marea Britanie și SUA au influențat deja negativ cariera lui Spacey. El a fost privat de un premiu internațional Emmy și a fost eliminat din filmul lui Sir Ridley Scott „All The Money In The World".

Sursa: thesun.co.uk
Dată publicare: 04-10-2023 22:57