Osemintele animalului au fost găsite miercuri de un locuitor al satului Ryahovo, care a observat descoperirea neobişnuită în albia fluviului. Sătenii au alertat apoi specialiştii de la Muzeul Regional de Istorie din oraşul vecin Ruse, relatează Reuters, conform Agerpres.

Directorul muzeului, Nikolay Nenov, a declarat pentru BTA că experţii trimişi la locul descoperirii au identificat o mandibulă, două colţi şi, probabil, o coastă de mamut, precum şi că oasele vor fi prelevate joi pentru examinări suplimentare, în vederea stabilirii cu exactitate a originii şi vechimii descoperirii.

"Nu aş numi-o o descoperire senzaţională, însă orice descoperire a unor astfel de oseminte străvechi este foarte importantă pentru ştiinţă", a declarat Nikolay Nenov, adăugând că, pentru multă vreme, s-a crezut că situl respectiv fusese o zonă mlăştinoasă unde animalul a murit, probabil, în urmă cu mai multe mii de ani.

În ultimele săptămâni, nivelul Dunării a scăzut la cote minime record, în urma valurilor de căldură prelungite şi a secetei din timpul verii, fenomene care au afectat râurile din întreaga Europă, inclusiv căi navigabile importante precum Rinul.