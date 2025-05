Deputată democrată americană, pusă la zid din public pentru „genocidul din Gaza”. „Ești o criminală de război! Rușine”

Reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez, de extremă stânga, a fost apostrofată de un protestatar, o altă femeie, pentru că nu a reușit să oprească "genocidul din Gaza".

Cortez a organizat un eveniment electoral în Jackson Heights, Queens, care a degenerat în haos după ce un manifestant anti-Israel l-a hărțuit verbal pe deputata din districtul 14 al Congresului din New York cu privire la războiul din Israel, arată publicația The New York Post.

„Sunt lucrător în domeniul sănătății și vreau să știu ce faceți în legătură cu genocidul din Gaza", a strigat o protestatara în timp ce Cortez vorbea pe scenă, conform înregistrării video.

Această intervenție a stârnit furia mulțimii, care a huiduit puternic în timp ce femeia a continuat să arate cu degetul și să țipe la Ocasio-Cortez, care nu a fost în măsură să controleze situația care escalada rapid.

„Sunt asistentă medicală! Să-ți fie rușine!", a strigat femeia. „Să-ți fie rușine, ești o mincinoasă. Ești o mincinoasă!"

Participanții au continuat să o huiduie și să o acopere pe asistenta medicală, o altă femeie strigând cu voce tare: "Rușine! Rușine! Rușine!", în timp ce alții strigau contraargumente indescifrabile pentru participanta pro-palestiniană, care a fost încolțită de forțele de securitate și de angajați.

„Ești o criminală de război! Criminal de război! Criminal de război!", a strigat ea în timp ce ieșea din sală, adăugând: „Să vă fie rușine, obișnuiam să vă sprijin!"

După ce o aparență de ordine a fost restabilită, Ocasio-Cortez a răspuns provocării:

„Le urez bun venit celor care nu sunt de acord sau sunt foarte supărați pe mine pentru orice problemă, dar avem niște reguli de bază aici", a spus ea.

„Vă rugăm să așteptați pentru întrebări și răspunsuri, deoarece nu dorim să îi privăm pe toți spectatorii de posibilitatea de a avea informații și de a-i auzi răspunzând la acestea. Trebuie să fim capabili să purtăm o conversație", a spus congresmanul cu trei mandate.

Turneu de strângere de fonduri

Incidentul de vineri a fost departe de primirea pe care Cortez a primit-o în întreaga țară în timpul turneului pe care l-a efectuat recent împreună cu senatorul Bernie Sanders "Fighting Oligarchy".

În urma acestui angajament la nivel național, Ocasio-Cortez a strâns 9,6 milioane de dolari de la 266.000 de donatori individuali, cu o contribuție medie de doar 21 de dolari, conform Fox News.

„Nu pot să vă spun cât de recunoscătoare sunt milioanelor de oameni care ne susțin cu timpul, resursele și energia voastră. Sprijinul vostru ne-a permis să adunăm oamenii la o scară record pentru a-și organiza comunitățile", a scris Cortez pe X.

Analistul politic Nate Silver a prezis că AOC va obține nominalizarea prezidențială democrată la alegerile prezidențiale din 2028.

"Președintele AOC, chestia coșmarurilor", i-a spus vineri vicepreședintele JD Vance gazdei "Special Report" de la Fox News, Bret Baier, când a fost întrebat despre posibilitatea unei confruntări Vance vs. Ocasio-Cortez în alegerile prezidențiale din 2028.

Sursa: New York Post Etichete: , , , , Dată publicare: 03-05-2025 15:49