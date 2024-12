Bilanț șocant. Numărul morților în Fâșia Gaza, după atacul terorist din 7 octombrie 2023, a trecut de 45.000

În acest timp, organizațiile umanitare au condamnat noile atacuri aeriene mortale în întreaga Fâșie devastată de război, inclusiv asupra unei școli a ONU care fusese transformată în adăpost.

Imagini de la școala din Khan Younis au arătat punctul de impact aparent al unui proiectil într-un etaj superior din beton, unde locuiau oameni în momentul atacului care a avut loc duminică seara târziu.

Potrivit agenției ONU pentru refugiații palestinieni, UNRWA, 13 persoane au murit și 48 au fost rănite în timpul atacului. Nu a existat niciun avertisment, au declarat victimele.

"A fost o altă noapte foarte mortală aici, în Fâșia Gaza, ne trezim în fiecare zi cu o nouă groază", a declarat Louise Wateridge, ofițer principal pentru situații de urgență al UNRWA, pentru UN News. "Am fost la spitalul Nasser în această dimineață. Unul dintre copiii cu care am vorbit se numea Mona, avea 17 ani; avea răni foarte grave la picior - avea răni foarte grave provocate de șrapnel - și se afla în spital împreună cu sora ei... mama lor a murit strivită sub dărâmături."

O altă victimă, Julia, în vârstă de doi ani, a suferit un traumatism cranian grav și și-a pierdut vederea la un ochi; fratele ei în vârstă de cinci ani a suferit, de asemenea, un traumatism cranian grav.

Originari din orașul Gaza, tinerii și familia lor "au fost strămutați forțat de șapte sau opt ori", a declarat dna Wateridge. "Au ajuns în școala [UNRWA] și au stat acolo în ultimele șapte luni, iar acum - totul pare fără speranță".

Potrivit directorului Fondului ONU pentru copii, UNICEF, peste 14 500 de tineri ar fi fost uciși în Gaza. Între timp, foametea "continuă să amenințe în nord", iar accesul umanitar rămâne "sever restricționat", a transmis directorul executiv al UNICEF, Catherine Russell, într-o postare pe social media.

"Practic, toți cei 1,1 milioane de copii din Gaza au nevoie urgentă de protecție și de sprijin pentru sănătatea mintală", a adăugat ea, în contextul în care presa a raportat că activitatea militară israeliană din ultimele 24 de ore a provocat moartea a cel puțin 69 de palestinieni, de la Beit Lahia, în nord, la Rafah, în sud.

Jonathan Dumont, șeful departamentului de comunicare în situații de urgență al PAM: "Nu există electricitate, apă curentă sau canalizare (tratare). Aproape toată lumea și-a pierdut casa. O mulțime de oameni trăiesc în corturi. Avem mese calde, distribuții... Oamenii vin și devin foarte disperați. Se poate vedea pe fețele lor și în ochii lor. Pentru a preveni foametea, trebuie să găsim o modalitate de a asigura un flux constant de alimente."

