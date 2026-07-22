Baza de date a persoanelor căutate a Ministerului de Interne al Rusiei îl menționează pe Mihailo Drapatîi fără a specifica în mod explicit noile acuzații aduse împotriva sa, potrivit agenției de știri RIA Novosti, principal canal de propagandă al Kremlinului, potrivit The Moscow Times, publicație rusă neafiliată puterii de la Moscova.

Comitetul de Investigații al Rusiei, principalul organism de anchetă al țării, l-a acuzat anterior pe Drapatîi în 2023 în legătură cu acuzații privind moartea a 154 de persoane în estul Ucrainei, sub comanda sa, între 2017 și 2019.

Mandatul de arestare a apărut la doar câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe generalul Oleksandr Sîrski și l-a numit pe Drapatîi în locul său.

Reorganizarea conducerii a urmat după câteva zile de proteste publice de stradă declanșate de demiterea anterioară a lui Mihailo Fedorov din funcția de ministru al apărării.

Drapatîi a luptat împotriva forțelor ruse timp de peste un deceniu. A devenit cunoscut la nivel național pentru prima dată în 2014, în timpul luptelor din Donbas, când a ordonat vehiculului său blindat să spargă un blocaj în Mariupol pentru a salva polițiștii asediați.

Mai târziu în același an, a condus cu succes o unitate încercuită în afara teritoriului controlat de Rusia.

În urma invaziei rusești pe scară largă, Drapatîi a fost detașat în repetate rânduri pentru a stabiliza sectoare critice ale frontului.

La jumătatea anului 2024, el a oprit o ofensivă rusă în apropierea orașului Harkov și a contribuit la menținerea liniei frontului, devenind ulterior cel mai tânăr comandant al forțelor terestre ucrainene din istorie, una dintre cele mai înalte funcții din armata ucraineană.