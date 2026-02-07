Dezvăluirile au fost făcute de agenția Reuters. Potrivit sursei citate, Washingtonul presează pentru un calendar accelerat astfel încât în luna mai să aibă loc, simultan, alegeri prezidențiale în Ucraina și referendum cu privire la condițiile păcii.

Emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, le-au spus responsabililor ucraineni în cadrul recentelor întâlniri de la Abu Dhabi şi Miami că administrația americană se va concentra mai mult pe afacerile interne pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din noiembrie.

Cu alte cuvinte, înalţii oficiali americani vor avea mai puţin timp şi capital politic pentru a media tratativele de pace, detaliază jurnaliștii de la Reuters citând surse de la Kiev.

Însă acest obiectiv este aproape imposibil de respectat având în vedere persistența unui dezacord fundamental în ceea ce priveşte problema-cheie a teritoriului. Potrivit lui Zelenski următoarea întâlnire trilaterală va avea loc curând în Statele Unite.