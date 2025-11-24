Cuvântul „fund” a fost interzis în Rusia: este declarat obscen în noul Dicționar explicativ al limbii de stat

În 2025, în Rusia a apărut un nou „Dicționar explicativ al limbii de stat a Federației Ruse”.

Acesta a fost publicat încă din aprilie de către angajații Universității de Stat din Sankt Petersburg (SPbGU), iar în aceeași perioadă guvernul l-a inclus în noua listă de dicționare normative, ghiduri și gramatici care stabilesc normele limbii ruse literare contemporane, scrie publicațin independentă Meduza.

La această listă trebuie să facă referire autoritățile în activitatea lor.

Ce este acest dicționar

La sfârșitul lunii noiembrie, conținutul dicționarului a atras atenția publicației The Barents Observer.

Autorii dicționarului precizează că „anumite definiții au fost coordonate cu departamentul juridic al Bisericii Ortodoxe Ruse, iar pregătirea lor s-a desfășurat sub controlul Ministerului Justiției”.

Ei afirmă deschis că aceste cuvinte „descriu conținutul valorilor spirituale și morale tradiționale rusești”, enumerate în decretul prezidențial privind bazele politicii de stat.

În total, dicționarul explică 45.000 de cuvinte. Componența acestora „a fost stabilită pe baza analizei frecvenței de utilizare a cuvintelor în domeniile-cheie în care folosirea limbii de stat este obligatorie”.

Pe site-ul SPbGU se afirmă că dicționarul „definește pentru prima dată clar în ce domenii pot fi folosite anumite cuvinte și sensuri ale acestora, și unde utilizarea lor este interzisă”. Rectorul universității, Nikolai Kropacev, care a participat la redactarea dicționarului, susține:

„Pentru prima dată, aceste norme au fost fixate clar și au devenit nu descriptive, ci regulative — adică determină modul și caracterul utilizării.”

Kropacev mai notează că dicționarul conține o listă cu 14 rădăcini „din care derivă cuvinte considerate drept limbaj obscen”.

Până acum, în Rusia, drept cuvinte obscene erau considerate doar derivatele a patru rădăcini.

În 2013, Roskomnadzor a publicat o explicație specială pentru mass-media, cărora li s-a interzis anterior folosirea obscenităților.

„Cuvintele și expresiile obscene sunt considerate patru cuvinte binecunoscute care încep cu «h», «p», «e», «b», precum și derivatele lor”, se spunea în comunicat.

Ce cuvinte sunt acum interzise: citate din dicționar.

Pe site-ul universității, dicționarul în două volume (în total 900 de pagini) poate fi cumpărat cu 2600 de ruble. Versiunile electronice gratuite sunt disponibile pe site-urile SPbGU și Gramota.ru. The Barents Observer remarcă faptul că, la momentul publicării textului, aceste versiuni prezentau unele diferențe.

Lingvistul Mihail Kopotev, de la Universitatea din Helsinki, a declarat pentru The Barents Observer că dicționarul este compilat „surprinzător de neglijent”:

„Majoritatea definițiilor sunt pur și simplu copiate din Marele Dicționar Explicativ (Sergei Kuznețov face parte din ambele colegii editoriale), iar mii de cuvinte lipsesc. Dacă ar fi fost vorba despre o lucrare lexicografică reală, un astfel de dicționar nu ar fi putut fi publicat. Lucrul la dicționar încă nu s-a încheiat, dar este deja clar că se creează un dicționar ‘corect’.”

Kopotev a observat, de asemenea, că versiunile dicționarului limbii de stat aflate în acces liber sunt de câteva ori mai mici decât predecesorul lor — Marele Dicționar Explicativ (BTS) din anul 2000, care are aproximativ 130.000 de definiții.

The Barents Observer subliniază că în „dicționarul de stat” nu se găsesc cuvintele „gulag”, „oficer de securitate”, „stalinism”, „credință”, „speranță”, „bine” și „adevăr”.

