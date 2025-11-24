Cuvântul „fund” a fost interzis în Rusia: este declarat obscen în noul Dicționar explicativ al limbii de stat

Stiri externe
24-11-2025 | 13:01
dictionar-rusia

În 2025, în Rusia a apărut un nou „Dicționar explicativ al limbii de stat a Federației Ruse”.

autor
Vlad Dobrea

Acesta a fost publicat încă din aprilie de către angajații Universității de Stat din Sankt Petersburg (SPbGU), iar în aceeași perioadă guvernul l-a inclus în noua listă de dicționare normative, ghiduri și gramatici care stabilesc normele limbii ruse literare contemporane, scrie publicațin independentă Meduza

La această listă trebuie să facă referire autoritățile în activitatea lor.

Ce este acest dicționar

 

La sfârșitul lunii noiembrie, conținutul dicționarului a atras atenția publicației The Barents Observer.

Citește și
dmitri peskov, vladimir putin
Kremlinul susţine că nu a fost informat despre modificările aduse planului de pace al SUA. „Nu am primit nimic oficial”

Autorii dicționarului precizează că „anumite definiții au fost coordonate cu departamentul juridic al Bisericii Ortodoxe Ruse, iar pregătirea lor s-a desfășurat sub controlul Ministerului Justiției”.

Ei afirmă deschis că aceste cuvinte „descriu conținutul valorilor spirituale și morale tradiționale rusești”, enumerate în decretul prezidențial privind bazele politicii de stat.

În total, dicționarul explică 45.000 de cuvinte. Componența acestora „a fost stabilită pe baza analizei frecvenței de utilizare a cuvintelor în domeniile-cheie în care folosirea limbii de stat este obligatorie”.

Pe site-ul SPbGU se afirmă că dicționarul „definește pentru prima dată clar în ce domenii pot fi folosite anumite cuvinte și sensuri ale acestora, și unde utilizarea lor este interzisă”. Rectorul universității, Nikolai Kropacev, care a participat la redactarea dicționarului, susține:

„Pentru prima dată, aceste norme au fost fixate clar și au devenit nu descriptive, ci regulative — adică determină modul și caracterul utilizării.”

Kropacev mai notează că dicționarul conține o listă cu 14 rădăcini „din care derivă cuvinte considerate drept limbaj obscen”.

Până acum, în Rusia, drept cuvinte obscene erau considerate doar derivatele a patru rădăcini.

În 2013, Roskomnadzor a publicat o explicație specială pentru mass-media, cărora li s-a interzis anterior folosirea obscenităților.

„Cuvintele și expresiile obscene sunt considerate patru cuvinte binecunoscute care încep cu «h», «p», «e», «b», precum și derivatele lor”, se spunea în comunicat.

Ce cuvinte sunt acum interzise: citate din dicționar. 

 

Pe site-ul universității, dicționarul în două volume (în total 900 de pagini) poate fi cumpărat cu 2600 de ruble. Versiunile electronice gratuite sunt disponibile pe site-urile SPbGU și Gramota.ru. The Barents Observer remarcă faptul că, la momentul publicării textului, aceste versiuni prezentau unele diferențe.

Lingvistul Mihail Kopotev, de la Universitatea din Helsinki, a declarat pentru The Barents Observer că dicționarul este compilat „surprinzător de neglijent”:

„Majoritatea definițiilor sunt pur și simplu copiate din Marele Dicționar Explicativ (Sergei Kuznețov face parte din ambele colegii editoriale), iar mii de cuvinte lipsesc. Dacă ar fi fost vorba despre o lucrare lexicografică reală, un astfel de dicționar nu ar fi putut fi publicat. Lucrul la dicționar încă nu s-a încheiat, dar este deja clar că se creează un dicționar ‘corect’.”

Kopotev a observat, de asemenea, că versiunile dicționarului limbii de stat aflate în acces liber sunt de câteva ori mai mici decât predecesorul lor — Marele Dicționar Explicativ (BTS) din anul 2000, care are aproximativ 130.000 de definiții.

The Barents Observer subliniază că în „dicționarul de stat” nu se găsesc cuvintele „gulag”, „oficer de securitate”, „stalinism”, „credință”, „speranță”, „bine” și „adevăr”.

Sursa: Meduza

Etichete: Rusia, dictionar, limba rusa, limba, fund,

Dată publicare: 24-11-2025 13:01

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Kremlinul susţine că nu a fost informat despre modificările aduse planului de pace al SUA. „Nu am primit nimic oficial”
Stiri externe
Kremlinul susţine că nu a fost informat despre modificările aduse planului de pace al SUA. „Nu am primit nimic oficial”

Kremlinul a declarat luni că încă nu a fost informat despre modificările aduse de ucraineni şi europeni la planul de pace iniţial pe care SUA l-au transmis Rusiei săptămâna trecută, potrivit EFE.

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică
Stiri externe
Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că principalul obstacol în calea acordului de pace susţinut de SUA este condiţia lui Vladimir Putin ca Ucraina şi comunitatea internaţională să recunoască teritoriile ocupate de Rusia ca fiind ruseşti.

Scene de groază la Tokyo: o maşină a intrat într-o mulţime de pietoni. Sunt mai multe victime
Stiri externe
Scene de groază la Tokyo: o maşină a intrat într-o mulţime de pietoni. Sunt mai multe victime

Cel puţin o persoană a murit, iar alte zece au fost rănite, dintre care una grav, luni, la Tokyo, după o maşină a intrat într-o mulţime de pietoni, a anunţat poliţia niponă, citată de agenţiile de presă EFE şi Xinhua.

Recomandări
Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică
Stiri externe
Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că principalul obstacol în calea acordului de pace susţinut de SUA este condiţia lui Vladimir Putin ca Ucraina şi comunitatea internaţională să recunoască teritoriile ocupate de Rusia ca fiind ruseşti.

Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”
iBani
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Tarifele de referință publicate recent de ASF arată că prețurile pentru polițele RCA sunt mai mari în București și Ilfov, față de restul țării.

Eurostat: Capitala României, regiunea cu cea mai redusă pondere a persoanelor aflate în risc de sărăcie din întreaga UE
Stiri Economice
Eurostat: Capitala României, regiunea cu cea mai redusă pondere a persoanelor aflate în risc de sărăcie din întreaga UE

Anul trecut, 16,2% din cetăţenii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuşi riscului de sărăcie, exact aceeaşi pondere ca în 2023, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 24 Noiembrie 2025

03:24:47

Alt Text!
iBani
iBani - 24 Noiembrie 2025

15:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28