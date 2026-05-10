Seismul a avut loc la adâncimea de 130 de kilometri și a avut intensitatea I.Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 51 km est de Brașov, 54 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 60 km sud de Buzău, 62 km nord de Ploiești, 78 km sud de Focșani și 86 km nord-est de Târgoviște.

De la începutul lunii mai, în România s-au produs șase cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,6 grade.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în județul Vrancea.