Joe Biden l-a numit pe Trump ”un ratat”: ”Ne-a diminuat prestigiul pe plan mondial mai mult decât orice alt preşedinte”

„Uau!”, a exclamat Biden în timp ce relata toate acestea. „ Ce ratat! ”

Dar „nu numai proiectele sale de orgoliu” din capitala naţională constituie o ruşine, a susţinut Biden la Live! Casino & Hotel Maryland. El a menţionat, de asemenea, modul în care administraţia a încercat să-i despăgubească pe cei condamnaţi – şi apoi graţiaţi prezidenţial – pentru rolul jucat în atacul violent asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021, după ce primul mandat al lui Trump la Biroul Oval s-a încheiat cu înfrângerea în faţa lui Biden.

Discursul de 10 minute al lui Biden a abordat demolarea de către Trump a aripii estice a Casei Albe pentru a face loc unei săli de bal, îndepărtarea numelui său, dispusă de instanţă, după ce acesta l-a adăugat pe faţada Centrului John Kennedy pentru Artele Spectacolului, planurile sale privind un arc de triumf, precum şi înflorirea algelor care a subminat renovarea în valoare de 14,7 milioane de dolari a bazinului reflectorizant de la Lincoln Memorial.

Democrații lui Biden speră să preia controlul asupra Congresului SUA - de la Trump şi aliaţii săi republicani - după alegerile de la jumătatea mandatului, care au loc în noiembrie.

Proiectul bazinului reflectorizant, în special – pentru care guvernul federal a atribuit un contract de 1,7 milioane de dolari, fără licitaţie, pentru un sistem de filtrare unui donator al lui Trump care este vecin cu clubul Mar-a-Lago al preşedintelui din Florida – „reflectă ceva chiar mai grav decât narcisismul şi incompetenţa care stau la baza acestei administraţii”, a continuat Biden.

„Este vorba de corupţie - corupţia, corupţia sfidătoare şi flagrantă”, a spus Biden. „Corupţie la o scară nemaiîntâlnită până acum în istoria Americii, în nicio administraţie”, a subliniat el, potrivit News.ro.

Biden a criticat, de asemenea, relaţia lui Trump cu Vladimir Putin după ce forţele liderului rus au invadat Ucraina în 2022.

De asemenea, Biden l-a acuzat pe Trump de „degradarea şi distrugerea deliberată” a NATO, alianţa care este tensionată de războiul pe care SUA şi Israelul l-au declanşat în Iran la sfârşitul lunii februarie.

„El ne-a diminuat prestigiul pe plan mondial mai mult decât orice alt preşedinte din istorie”, a spus Biden, în vârstă de 83 de ani, referindu-se la Trump, în vârstă de 80 de ani.

Comentariile lui Biden de sâmbătă au venit exact la doi ani după o dezbatere televizată dezastruoasă cu Trump – un critic implacabil al său – care a precedat decizia sa de a se retrage din cursa pentru realegere în alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024.

Trump a câştigat ulterior un al doilea mandat la Casa Albă, învingând-o pe candidata susţinută de Biden, vicepreşedinta Kamala Harris.

De asemenea, acest lucru s-a întâmplat într-un moment în care familia sa devine din ce în ce mai vizibilă pe scena politică, după ce a plecat de la Casa Albă. De exemplu, fosta primă doamnă Jill Biden şi-a publicat memoriile, intitulate „View from the East Wing”, pe 2 iunie. Ea a participat în acea zi la un eveniment de promovare a cărţii şi – printre altele – a afirmat că diagnosticul de cancer al soţului său, anunţat în mai 2025, „îţi pune cu adevărat viaţa în perspectivă”.

Fiul lui Biden, Hunter, şi-a câştigat între timp admiratori prin postări autoironice pe reţelele sociale, care abordează subiecte precum politica, sănătatea mintală şi recuperarea după dependenţă – ceva ce ar fi fost poate imposibil de imaginat atunci când tatăl său, în ultimele zile ale preşedinţiei sale, i-a acordat graţierea pentru condamnările la nivel federal privind deţinerea ilegală de arme şi evaziunea fiscală.

Înainte de gala de sâmbătă, Biden adoptase un ton mai convenţional într-o declaraţie care i-a fost atribuită în anticiparea discursului său. „Am crezut întotdeauna că democraţia nu este un sport pentru spectatori”, se arăta în declaraţia lui Biden.