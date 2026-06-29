Joe Biden l-a numit pe Trump ”un ratat”: ”Ne-a diminuat prestigiul pe plan mondial mai mult decât orice alt preşedinte”

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Fostul preşedinte Joe Biden l-a numit pe actualul ocupant al Casei Albe, Donald Trump, „un ratat”, într-un discurs susţinut sâmbătă, la o gală din Hanover, Maryland, organizată de Partidul Democrat.

autor
Cristian Matei

Democrații lui Biden speră să preia controlul asupra Congresului SUA - de la Trump şi aliaţii săi republicani - după alegerile de la jumătatea mandatului, care au loc în noiembrie.

Discursul de 10 minute al lui Biden a abordat demolarea de către Trump a aripii estice a Casei Albe pentru a face loc unei săli de bal, îndepărtarea numelui său, dispusă de instanţă, după ce acesta l-a adăugat pe faţada Centrului John Kennedy pentru Artele Spectacolului, planurile sale privind un arc de triumf, precum şi înflorirea algelor care a subminat renovarea în valoare de 14,7 milioane de dolari a bazinului reflectorizant de la Lincoln Memorial.

Dar „nu numai proiectele sale de orgoliu” din capitala naţională constituie o ruşine, a susţinut Biden la Live! Casino & Hotel Maryland. El a menţionat, de asemenea, modul în care administraţia a încercat să-i despăgubească pe cei condamnaţi – şi apoi graţiaţi prezidenţial – pentru rolul jucat în atacul violent asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021, după ce primul mandat al lui Trump la Biroul Oval s-a încheiat cu înfrângerea în faţa lui Biden.

„Uau!”, a exclamat Biden în timp ce relata toate acestea. „Ce ratat!

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Proiectul bazinului reflectorizant, în special – pentru care guvernul federal a atribuit un contract de 1,7 milioane de dolari, fără licitaţie, pentru un sistem de filtrare unui donator al lui Trump care este vecin cu clubul Mar-a-Lago al preşedintelui din Florida – „reflectă ceva chiar mai grav decât narcisismul şi incompetenţa care stau la baza acestei administraţii”, a continuat Biden.

„Este vorba de corupţie - corupţia, corupţia sfidătoare şi flagrantă”, a spus Biden. „Corupţie la o scară nemaiîntâlnită până acum în istoria Americii, în nicio administraţie”, a subliniat el, potrivit News.ro.

Biden a criticat, de asemenea, relaţia lui Trump cu Vladimir Putin după ce forţele liderului rus au invadat Ucraina în 2022.

De asemenea, Biden l-a acuzat pe Trump de „degradarea şi distrugerea deliberată” a NATO, alianţa care este tensionată de războiul pe care SUA şi Israelul l-au declanşat în Iran la sfârşitul lunii februarie.

„El ne-a diminuat prestigiul pe plan mondial mai mult decât orice alt preşedinte din istorie”, a spus Biden, în vârstă de 83 de ani, referindu-se la Trump, în vârstă de 80 de ani.

Comentariile lui Biden de sâmbătă au venit exact la doi ani după o dezbatere televizată dezastruoasă cu Trump – un critic implacabil al său – care a precedat decizia sa de a se retrage din cursa pentru realegere în alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024.

Trump a câştigat ulterior un al doilea mandat la Casa Albă, învingând-o pe candidata susţinută de Biden, vicepreşedinta Kamala Harris.

De asemenea, acest lucru s-a întâmplat într-un moment în care familia sa devine din ce în ce mai vizibilă pe scena politică, după ce a plecat de la Casa Albă. De exemplu, fosta primă doamnă Jill Biden şi-a publicat memoriile, intitulate „View from the East Wing”, pe 2 iunie. Ea a participat în acea zi la un eveniment de promovare a cărţii şi – printre altele – a afirmat că diagnosticul de cancer al soţului său, anunţat în mai 2025, „îţi pune cu adevărat viaţa în perspectivă”.

Fiul lui Biden, Hunter, şi-a câştigat între timp admiratori prin postări autoironice pe reţelele sociale, care abordează subiecte precum politica, sănătatea mintală şi recuperarea după dependenţă – ceva ce ar fi fost poate imposibil de imaginat atunci când tatăl său, în ultimele zile ale preşedinţiei sale, i-a acordat graţierea pentru condamnările la nivel federal privind deţinerea ilegală de arme şi evaziunea fiscală.

Înainte de gala de sâmbătă, Biden adoptase un ton mai convenţional într-o declaraţie care i-a fost atribuită în anticiparea discursului său. „Am crezut întotdeauna că democraţia nu este un sport pentru spectatori”, se arăta în declaraţia lui Biden.

Trump, discurs dur în fața națiunii, la adresa lui Joe Biden și imigrației: „Am moştenit un dezastru şi îl repar”

Sursa: News.ro

Etichete: joe biden, SUA, donald trump,

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