După reacția purtătoarei de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a venit rândul lui Alexander Dughin, supranumit „ideologul lui Putin”, să comenteze pubic rezultatul alegerilor prezidențiale din România.

Într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare X, dar fără a avea nicio dovadă, „ideologul lui Putin” acuză că „președintele Franței a intervenit în mod deschis în alegerile din România” și face apel la o „revoluţie la scară largă” pentru salvarea Europei, după victoria lui Nicuşor Dan.

„Macron a intervenit deschis în alegerile din România încă o dată, nimeni nu va remarca acest lucru. UE este dictatură liberală pură. Fără o revoluție la scară largă, europenii nu au nicio șansă de a restabili reprezentarea corectă a voinței poporului”, arată un mesaj publicat pe un cont de X asociat cu Alexander Dughin.

Macron has openly intervened in Romanian elections once more nobody will remark it. EU is pure liberal dictatorship. Without full scale revolution Europeans have no chances to restore correct representation of will of people.