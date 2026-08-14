Adina Mihai și Mădălin Dumitru au recunoscut uciderea din culpă a lui Gary Mouat, în vârstă de 37 de ani, din Oxfordshire, și a lui Malcolm King, în vârstă de 80 de ani, din Gloucestershire, în 2025 și, respectiv, 2024, arată BBC.

În prima zi a procesului lor, în iunie, cei doi au recunoscut, de asemenea, două acuzații suplimentare de administrare de stupefiante unor victime care au supraviețuit.

Mihai, în vârstă de 31 de ani, și Dumitru, în vârstă de 30 de ani, au fost condamnați fiecare la 17 ani de închisoare de către Curtea Coroanei din Oxford.

Mihai, care s-a dat drept lucrătoare sexuală, și partenerul ei, Dumitru, au aranjat întâlniri cu bărbați care plăteau pentru serviciile pe care ea le promovase online, la domiciliile acestora.

Românii le-au amestecat în băutură un sedativ puternic, gama-butirolactonă (GBL), ca să le fure bunurile de valoare.

Doi bărbați au murit în urma acestui fapt, în timp ce alți doi au supraviețuit.

Modul de operare

Procurorul Julian Evans KC a declarat că Dumitru o lăsa pe complicea sa la domiciliul victimei și aștepta în apropiere, cu arme la îndemână ca să intervină în caz de probleme.

După ce o încuraja pe victimă să bea alcoolul amestecat cu GBL, Mihai aștepta până când aceasta își pierdea cunoștința, apoi căuta bunuri de furat, precum bani cash, parfum, bijuterii și ceasuri scumpe, a spus Evans.

El a declarat că inculpații, care au locuit anterior în Birmingham înainte de a se muta la Ilford, erau „dispuși să acționeze astfel din lăcomie".

În pronunțarea sentinței, judecătoarea Mrs Justice Brunner KC a declarat că doza de GBL, denumită în mod obișnuit „drogul violului", administrată victimelor cuplului a fost „aleatorie".

Ea le-a spus: „Dacă v-ați fi oprit un moment să luați în considerare riscurile, așa cum ar fi trebuit să faceți, ați fi realizat că creați un risc ridicat de vătămare gravă sau deces de fiecare dată când administrați acest drog.

„Dacă ați fi făcut cel mai sumar studiu, ați fi știut că GBL poate fi extrem de toxic."

Judecătoarea a adăugat: „Ați lăsat fiecare victimă singură într-o stare de inconștiență profundă, iar un moment de reflecție ar fi putut și ar fi trebuit să ducă la conștientizarea că s-ar putea să nu-și mai revină niciodată."

Curtea a aflat că Adina Mihai venise la început în Marea Britanie din România pentru a lucra în industria sexuală, apoi a plecat și s-a întors din nou în 2023.

Ea și-a promovat serviciile sexuale pe site-ul online VivaStreet și lua avansuri în numerar de la victime înainte de întâlnire.

Dar după ce Gary Mouat a murit aproape un an mai târziu, detectivii au reexaminat primul caz.

Ce s-a găsit în BMW-ul românului

Cuplul a fost arestat după ce polițiștii au oprit un BMW condus de Dumitru, cu Adina Mihai pe scaunul din față. Obiecte aparținând unora dintre victime au fost recuperate din mașină, iar amprentele femeii au fost găsite pe paharele de vin lăsate în casele bărbaților.

În cadrul audierii pentru pronunțarea sentinței a fost difuzată o declarație video a fiului în vârstă de opt ani al lui Gary Mouat.

„Tatăl meu era amuzant, iubitor și glumeț, mereu ne păcăleam unul pe celălalt. De ce ați trebuit să-l omorâți pe tata, ați fi putut să luați doar banii, era foarte bun, vi i-ar fi dat. Era tata și acum a plecat. De când a murit tata, viața mea a fost foarte grea. Mi-e dor de el în fiecare zi și nu o să-l mai văd niciodată" a declarat băiatul în instanță.

Jacky Seagroatt, sora mai mică a lui Malcolm King, a spus că pierderea fratelui său a „devastat-o".

„Nu era doar fratele meu – era cineva pe care îl iubeam profund și cineva care era acolo pentru mine atunci când aveam cea mai mare nevoie. Faptul că două persoane și-au asumat responsabilitatea pentru uciderea fratelui meu a adus o oarecare ușurare... totuși, nu a adus pacea. Ceea ce face acest lucru și mai greu de suportat este că soția lui Malcolm, care l-a iubit profund, nu a trăit suficient de mult pentru a vedea dreptatea făcută în cele din urmă pentru el."