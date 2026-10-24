Ucraina a insistat în cursul săptămânii că viteza a fost limitată pe fondul tensiunilor cu administrația Trump, dar Casa Albă și miliardarul Elon Musk, care deține compania SpaceX, au negat. Pe de altă parte, au apărut detalii despre armistițiul mediat de Melania Trump pentru orașul ucrainean ocupat Oleșki. Săptămâna viitoare, luni seara, forțele ucrainene și ruse vor înceta luptele pentru a permite evacuarea civililor.

Donald Trump a lăudat implicarea Melaniei în încheierea unui armistițiu în localitatea ucraineană Oleșki, ocupată de Moscova din 2022. Vor fi evacuați copiii, bătrânii și invalizii din orașul devastat de război și de inundațiile provocate de distrugerea barajului Nova Kahovka. Localnicii rămași trăiesc la limita subzistenței din rarele livrări de alimente cu dronele făcute de armata ucraineană.

Reporter: „Încetarea focului (în Oleșki) este o veste foarte bună. Va participa prima doamnă și la discuțiile de pace trilaterale?”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nu, dar nu este tocmai cea mai proastă idee pe care am auzit-o vreodată. Ceea ce a vrut să facă aici a fost să salveze copiii, acesta este obiectivul ei. Și ambele părți (rusă și ucraineană) cooperează cu ea. Așadar, face o treabă foarte bună.”

Și Kremlinul a felicitat-o pe Melania Trump.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin: „Persoanele care doresc să părăsească această zonă vor putea face acest lucru. Iar pentru asta e nevoie de o pregătire complexă. Dar repet: rolul de coordonare îi revine Melaniei Trump. De altfel, acest subiect a fost discutat și în cadrul recentei convorbiri telefonice dintre Putin și Trump.”

Potrivit primei doamne a Statelor Unite, locuitorii care doresc să fie evacuați vor beneficia de sprijin coordonat și de transport. „Anticipez că unii vor dori să meargă în Rusia, alții în Ucraina”, a precizat într-un comunicat Melania Trump.

Stuart Ramsay, corespondent Sky News: „Reprezentanți civili ai Ucrainei și Rusiei vor intra în oraș pentru a discuta cu localnicii care trăiesc în condiții îngrozitoare. Vor vedea care sunt nevoile lor, îi vor întreba dacă vor să plece și unde vor să meargă. Este o veste bună pentru cei care vor într-adevăr să plece. Dar trebuie să vă spun, am vorbit cu mulți localnici care au reușit să plece și toți mi-au spus că ei ar fi vrut să rămână în oraș. Dar să aibă electricitate, alimente și apă curentă.”

Jurnaliștii de la Sky News au discutat și cu localnici blocați în oraș. Oamenii nu pot să plece, întrucât terenul este minat și sunt vânați de dronele armatei ruse. Inclusiv Papa Leon a discutat cu Vladimir Putin despre evacuarea orașului în care mai trăiesc, potrivit unor estimări, în jur de 1.700 de oameni.