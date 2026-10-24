În perioada 20–25 octombrie, pasionații acestui sport pot urmări întrecerile de la Campionatele Mondiale de la Rotterdam, în direct pe PRO ARENA și VOYO.

Blakely (21 ani), revenită după o accidentare la tendonul lui Ahile care a împiedicat-o să participe la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, a acumulat 55,733 de puncte în urma evoluției sale la sărituri, paralele, bârnă și sol, trecându-și în palmares primul titlu mondial individual, potrivit Agerpres.

Medalia de argint a revenit rusoaicei Liudmila Roșcina, cu 55,199 puncte, în timp ce chinezoaica Ke Qinqin, în vârstă de 16 ani, a completat podiumul, cu 55,032 puncte.

Blakely și-a rupt tendonul lui Ahile

Blakely și-a rupt tendonul lui Ahile la piciorul drept în timpul unui antrenament la sol, cu două zile înainte de calificările olimpice americane din 2024, fiind nevoită să pună astfel capăt tentativei sale de a lua parte la Jocurile Olimpice de la Paris. Ea ratase anterior calificările olimpice pentru JO de la Tokyo, în 2021, după ce și-a rupt un ligament al cotului.

Victoria din Olanda marchează un progres important

Victoria din Olanda marchează un progres important pentru Skye Blakely, care anterior câștigase aurul pe echipe la Campionatele Mondiale din 2022 și 2023, dar nu obținuse până acum nicio medalie mondială individuală.

Ea a devenit prima reprezentantă a Statelor Unite care a câștigat titlul mondial la individual compus după cel cucerit în 2023 de marea vedetă Simone Biles, absentă de la Rotterdam și care a lăsat să planeze dubiile în privința viitorului carierei sale.

Sâmbătă sunt programate cinci finale la Mondialele de la Rotterdam: la sol, cal cu mânere și inele, la masculin, precum și la sărituri și paralele, la feminin.

Cine este Skye Blakely

Skye Amiel Blakely, născută pe 4 februarie 2005, este o gimnastă americană, campioană mondială la individual compus în 2026. De-a lungul carierei, ea a făcut parte din echipele Statelor Unite care au câștigat medaliile de aur la Campionatele Mondiale din 2022 și 2023, argintul la ediția din 2026 și bronzul la prima ediție a Campionatelor Mondiale de juniori, desfășurată în 2019.

Sportiva s-a născut în Dallas, Texas, fiind fiica lui Steven și Stephanie Blakely. Are o soră mai mare, Sloane Blakely, care practică, de asemenea, gimnastica artistică.

Skye Blakely a început să practice gimnastica în 2008, la vârsta de trei ani.