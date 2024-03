Cum s-au trezit sute de nepalezi în căutarea unei vieți mai bune pe frontul din Ucraina. ”Ne tratează ca pe animale”

Krishna Bahadur Shai a fost atras în Rusia cu promisiunea unei vieți mai bune. În schimb, el a fost folosit drept carne de tun în războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, scrie ABC News.

Totul a mers prost într-o zi rece de decembrie, când se plimba printr-o pădure din Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei. A nins în timp ce el și alți cetățeni nepalezi adunau lemne ca să construiască un buncăr pentru armata rusă.

Au stat câteva zile în pădure și au învățat să tragă cu armele pe care le purtau, înainte de a-și continua călătoria prin pădure.

Apoi, brusc, dronele ucrainene au început să tragă gloanțe și gaze lacrimogene spre bărbați. Krishna habar nu avea când au trecut în zona de conflict.

"Am tras 15 minute. O magazie are 30 de gloanțe. Am avut patru magazii. Toate gloanțele au fost consumate", a spus el.

Krishna s-a târât înapoi la buncărul său, crezând că cineva îi va veni în ajutor. „Dar nimeni nu a venit să mă salveze”, a spus el.

"Corpul meu era plin de sânge. Îmi beam propriul sânge. Pentru că nici măcar nu apucasem să beau apă".

El spune că a șchiopătat apoi 4 kilometri până la cel mai apropiat spital din teritoriul deținut de Rusia, unde a primit tratament de bază. Krishna a supraviețuit, dar a văzut trei prieteni murind în fața lui.

"Numai nepalezii sunt trimiși în prima linie acolo. Numai dacă nepalezii sunt terminați, rușii vor merge înainte", a spus el cu amărăciune.

Krishna este unul dintre sutele de bărbați nepalezi despre care se estimează că s-au înscris pentru a lupta alături de Rusia în războiul său împotriva Ucrainei. Oamenii au fost atrași de promisiuni cu salarii de peste 3.000 de dolari pe lună și de obținerea rapidă a cetățeniei ruse.

În cazul lui Krishna, el spune că a fost abordat de un recrutor care i-a promis un loc de muncă în Europa. Dar când a ajuns la Moscova, i s-a spus că nu are de lucru pentru el din cauza ninsorilor mari din timpul iernii din emisfera nordică.

Rușii nici măcar nu returnează trupurile nepalezilor uciși în Ucraina

După trei luni, timp în care a devenit din ce în ce mai disperat, recrutorul i-a sugerat lui Krishna să se alăture armatei ruse.

„Ne-am dat seama că am făcut o greșeală. Dar după modul în care am ajuns în Rusia și am fost păcăliți de agent, nu aveam nicio alternativă”, a spus el.

În ciuda condamnării de către Nepal a invaziei Rusiei în Ucraina, oferta este atractivă având în vedere economia aflată în dificultate a Nepalului.

Statisticile arată că unul din cinci oameni trăiește sub pragul sărăciei, șomajul în rândul tinerilor este de aproape 20% și o medie de 1.500 de tineri părăsesc Nepalul în fiecare zi pentru a-și găsi locuri de muncă în străinătate, inclusiv în Rusia. Dar pentru mulți, acele planuri se termină în tragedie.

Sharmila Giri spune că soțul ei Rajkumar și-a imaginat o viață mai bună pentru copiii lor decât cea pe care o trăiau în Chitwan, un oraș din zonele joase din Nepal. După ce a servit opt ani în poliția din Dubai, a decis să se alăture armatei ruse.

Sharmila nu voia ca el să plece. "Copiii noștri sunt mici. Avem responsabilitatea de a-i educa și de a-i hrăni. I-am spus să se întoarcă acasă, dar nu a mai putut", a spus ea. A fost ucis în luptă în decembrie anul trecut.

Sharmila spune că soțul ei a vorbit despre banii pe care i-a câștigat în timpul celor trei luni petrecute în armată. Dar familia nu a văzut nici un cent. Iar Rusia nici măcar nu i-a returnat trupul familiei.

Au îngropat un corp făcut din paie: ”A fost atât de multă durere”

Familia hindusă a trebuit să îndeplinească ultimele ritualuri ale lui Rajkumar folosind un corp fals făcut din iarbă. "I-am păstrat fotografia acolo și i-am organizat înmormântarea. A fost atât de multă durere. Ne-am dori să-l vedem", a spus ea.

Escrocheria vine la doi ani de când Rusia și-a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei. Războiul nu a fost chiar distracția de weekend pe care președintele rus Vladimir Putin și-a imaginat-o, trupele sale confruntându-se cu o rezistență acerbă din partea unei armate ucrainene bine înarmate.

În 2022, Putin a mobilizat 300.000 de bărbați ruși pentru a-și susține eforturile în Ucraina și s-a bazat pe grupuri de mercenari precum Wagner, care a apelat la strategii abjecte, cum ar fi recrutarea condamnaților direct din penitenciare.

Nu este clar câți nepalezi au ajuns să lupte pentru Rusia. De asemenea, nu se știe câți au mers de bunăvoie și câți au fost ademeniți acolo cu promisiune false. Dar ABC a obținut un document confidențial de la Ministerul de Externe al Nepalului care arată că 240 de familii au informat departamentul despre rudele care s-au alăturat armatei ruse.

Documentul dezvăluie că 12 bărbați au murit în luptă. Peste 100 de bărbați nu pot fi contactați, 12 sunt răniți sau internați, aproximativ 93 au fost recrutați recent și doar 10 bărbați sunt pe drumul de întoarcere în Nepal. Cel puțin alți 9 bărbați au murit de când ABC a primit documentul.

Cum funcționează escrocheria rușilor

În ianuarie, guvernul Nepalului a interzis cetățenilor săi să mai meargă în Rusia sau Ucraina pentru muncă. Dar investigațiile autorităților nepaleze au scos la iveală un sindicat organizat de agenți specializați în traficul acestor bărbați în țări străine.

Nouăsprezece persoane, inclusiv o femeie, au fost arestate până acum, unele dintre ele găsite cu sume mari de numerar asupra lor, mai multe pașapoarte și documente false.

„Agenții, ofițerii consulari, chiar și poliția și birocrații primesc bani”, a declarat Bhupendra Khati, șeful poliției din districtul Kathmandu.

Înșelătoria pare a fi foarte simplă. De obicei, un recrutor sau un agent te abordează cu o oportunitate de educație sau de angajare în Rusia și tot ce trebuie să faci este să depui 10.000 de dolari într-un cont bancar nominalizat pentru a aranja toate documentele și costurile de călătorie.

Un agent de turism te duce într-un oraș precum Dubai sau Kuala Lumpur - locuri unde este destul de ușor pentru nepalezi să obțină o viză de turist. Apoi, un intermediar pregătește documente false și îți rezervă următoarea deplasare în Rusia. Odată ajuns acolo, agenții își schimbă oferta inițială și îți oferă oportunitatea de a te alătura armatei ruse.

Într-un sat mic, Ganga Dhakal și soțul ei își așteaptă singurul fiu Siddhartha, care a plecat să lupte pentru Rusia la sfârșitul anului trecut. "L-am rugat să nu meargă. Ne descurcăm cu ceea ce aveam și asta ar fi suficient și pentru el", a spus ea.

Ganga a spus pentru ABC că a împrumutat aproximativ 10.000 de dolari de la cooperativa lor agricolă și i-a depus în contul asociat cu un agent de imigrație pe care îl cunoșteau.

”Rușii te tratează ca pe un animal sălbatic”

Dar când Siddhartha a ajuns la Moscova, agentul l-a lăsat blocat acolo și i-a luat banii, cufundându-și familia în dificultăți financiare.

Data următoare când părinții lui au mai auzit de el a fost într-un videoclip difuzat pe rețelele de socializare. „Namaste tuturor”, spune Siddhartha în videoclip. El stă în fața unui steag ucrainean, cu însemne militare și o tăietură.

„Au trecut aproape două luni de când am venit aici în Rusia. Ei te tratează ca pe un animal sălbatic. Aici ne confruntăm cu multe dificultăți pentru a supraviețui. Câțiva dintre prietenii mei au murit deja. Nu știu ce s-a întâmplat cu alții".

Siddhartha a fost capturat de ucraineni și este ținut ca prizonier de război. Nimeni nu a mai putut să-l contacteze de atunci.

NP Saud, care a fost ministru de Externe al Nepalului până la începutul acestei luni, spune că a fost în contact regulat cu omologul său rus în legătură cu escrocheria de recrutare. „Am cerut guvernului rus să-i repatrieze pe cei recrutați și să nu mai recruteze nepalezi”, a spus el.

„Cei care au murit în război — cadavrele lor ar trebui să fie predate familiilor lor pentru ritualurile funerare. Răniții ar trebui tratați. De asemenea, le-am spus că ar trebui să ofere despăgubiri familiilor decedaților prin intermediul ambasadei nepaleze din Moscova".

Saud a recunoscut că Nepalul se luptă cu șomaj și sărăcie. „Dar a merge la război nu este o soluție”, a spus el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: