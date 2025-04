Cum au ajuns chinezii să lupte pentru Rusia: șomeri sau lucrători prost-plătiți, orbiți de visul soldatului „strălucitor” rus

Bărbatul, identificat în Ucraina ca fiind Wang Guangjun, în vârstă de 34 de ani, a vorbit luni cu presa internațională și ucraineană în cadrul unei conferințe de presă de două ore. El și un alt chinez au descris ceea ce au spus ei că ar fi viața în forțele armate ale Rusiei și eventuala lor călătorie spre linia frontului, transmite Business Insider.

Ambii bărbați au fost capturați în Donețk. Deoarece sunt prizonieri de război, capacitatea lor de a vorbi liber la conferință este neclară, iar jurnaliștii Business Insider nu au putut confirma în mod independent declarațiile lor - deși acestea sunt în concordanță cu ceea ce se poate observa pe social media chineză, arată sursa citată.

Wang susține că era șomer când s-a înrolat

Wang a declarat presei în mandarină că este un "angajat obișnuit" în China, care lucrează în terapia de reabilitare.

"Familia mea poate fi considerată una destul de armonioasă, cu o soție, cu copii, cu părinți", a spus Wang. "Dar din cauza problemelor pandemiei din China, mi-am pierdut locul de muncă. Așa că am căutat orice fel de muncă; așa am ajuns în această situație."

Wang a spus că, în timp ce se afla în China, a urmărit pe Douyin videoclipuri "strălucitoare și cool" cu soldați și arme rusești.

Pentru că în China, „statutul și identitatea socială a unui soldat chinez sunt foarte înalte, în special în inimile publicului, fiecare bărbat are acest vis de succes", a spus Wang.

"Când ești în China și nu ai nicio șansă să devii soldat, iar tu vezi acest tip de oportunitate, simți o tresărire a inimii. Iar eu provin din acest tip de motivație", a adăugat el.

ByteDance, firma care deține Douyin și TikTok, nu a furnizat un drept la replică

Wang a spus că a văzut un videoclip care promova un loc de muncă în armata rusă, care presupunea furnizarea de terapie de reabilitare soldaților răniți.

„Se spunea că, din cauza ultimilor doi ani de lupte din Rusia, există o mulțime de răniți care au nevoie de noi pentru a administra terapie de reabilitare", a spus el.

El a adăugat că videoclipul promitea că rolul nu va implica lupta împotriva Ucrainei. "Când am ajuns la Moscova și m-am prezentat la muncă, mi-au spus același lucru. Dar după ce i-am urmat la biroul de recrutare și m-am înscris, iar apoi am mers în tabăra de antrenament, nu am mai fost în control asupra situației mele. În acel moment, nu mai puteam lua propriile decizii", a spus el.

Platformele chineze de social media prezintă adesea videoclipuri pro-Rusia - de la forțele speciale cecene care prezintă arme capturate de NATO la clipuri cu tineri soldați ruși etichetați drept "frați mai mari, frumoși". Mass-media de stat subliniază adesea parteneriatul "fără limite" dintre Moscova și Beijing.

„Către colegii mei chinezi, nu participați la această luptă"

Cu toate acestea, Wang a declarat că autoritățile chineze l-au avertizat să nu treacă în Rusia pentru a lucra, lucru pe care l-a făcut oricum. El și celălalt prizonier chinez, identificat ca fiind Zhang Renbo, în vârstă de 27 de ani, au declarat că nu au fost asociați cu nicio forță de securitate sau armată chineză. Wang a declarat că a primit câteva zile de instruire la Moscova și apoi a fost trimis în februarie în orașele rusești Kazan și Rostov. El a spus că a fost în cele din urmă trimis în nordul Donețkului la 4 aprilie, după care a fost capturat de forțele Kievului.

Între timp, celălalt prizonier chinez, Zhang, a declarat reporterilor că a lucrat ca pompier în Shanghai și a călătorit în Rusia în vacanță în decembrie. Zhang a spus că a încercat să "câștige ceva bani" în timp ce se afla în vacanță și că i s-a oferit un loc de muncă în construcții, dar mai târziu a realizat că locul de muncă în schimb era de fapt în zona de război.

"Mass-media chineză și mass-media de stat au subliniat întotdeauna prietenia noastră cu Rusia, așa că am avut întotdeauna încredere în ei. Din cauza acestei încrederi, poate că s-a profitat de noi", a declarat Zhang. El a spus că a fost trimis la Rostov la începutul lunii ianuarie, unde a primit aproximativ șase zile de instruire, iar mai târziu a fost mutat la Donețk. Zhang a spus că a petrecut aproximativ o lună în tranșee până la 31 martie, după care el și alți doi soldați au primit ordin să avanseze pe linia frontului și au fost capturați.

Atât Wang, cât și Zhang au declarat că au fost de acord să vorbească public în speranța că China va observa încarcerarea lor și va negocia întoarcerea lor. "Dacă vă gândiți să vă alăturați acestui război împotriva Ucrainei, către colegii mei chinezi, nu participați la această luptă", a declarat Wang.

Zelenski: 150 de chinezi luptă pentru armata rusă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că guvernul său crede că mai mult de 150 de cetățeni chinezi luptă în Ucraina pentru armata rusă.

"Nord-coreenii luptau împotriva noastră în regiunea Kursk, în timp ce chinezii luptau împotriva noastră în Ucraina", a declarat Zelenski pe 8 aprilie. Lin Jian, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, a calificat remarcile acestuia drept "iresponsabile". "Guvernul chinez cere întotdeauna cetățenilor chinezi să stea departe de zonele de conflict armat, să evite orice formă de implicare în conflicte armate și, în special, să evite participarea la operațiunile militare ale oricărei părți", a declarat el.

