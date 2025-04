Cum au ajuns în armata rusă cei doi soldați chinezi luați prizonieri de Ucraina. „Rusia nu este atât de puternică”

Volodimir Zelenski a declarat că forţele ucrainene au luptat cu şase soldaţi chinezi, iar doi dintre aceştia au fost luaţi prizonieri. Luni, cei doi au susţinut o conferinţă de presă la Kiev, relatează Sky News.

Ei au povestit cum au ajuns să lupte pentru armata rusă, explicând că au avut un rol postările de pe TikTok şi plata oferită. Bărbaţii au spus că existau bloggeri pe TikTok care făceau reclamă serviciilor din armata rusă, dar susţin că nu ştiau că vor fi trimişi pe linia frontului.

Unul dintre ei a spus că în unitatea sa erau 10 chinezi, în timp ce celălalt a spus că în unitatea sa mai erau doi cetăţeni chinezi. Ei au declarat că au fost duşi din Rostov la Doneţk, iar de acolo la linia frontului, cu camioanele.

Avertismentul lor pentru alţi cetăţeni chinezi

Bărbaţii au spus că au vrut să-i avertizeze pe alţi chinezi să nu meargă în Ucraina. „Rusia nu este atât de puternică, iar Ucraina nu este atât de slabă”, a spus unul dintre ei.

Aceştia au mai explicat că serviciul militar este văzut ca o ocupaţie cu statut înalt în China, iar unii sunt tentaţi să meargă în Ucraina pentru că nu pot deveni soldaţi acasă. În plus, în China, mass-media promovează opinii prietenoase despre Rusia, astfel încât oamenii au încredere în ruşi. În plus, presa relatează doar despre victoriile ruseşti.

Unul dintre ei a spus că era pompier în China şi că a fost atras de plata mai bună ca soldat în Rusia. „Dar odată ajuns acolo, nu mai există cale de ieşire. Este o capcană”, a avertizat el.

Am adăugat diacritice, am adus unele corecturi minore și am structurat textul cu intertitluri pentru a îmbunătăți lizibilitatea și înțelegerea.

